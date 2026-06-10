«Ore di attesa e visite che saltano, Ascot al collasso» 

L’associazione Art 32 denuncia una situazione al limite negli Ambulatori straordinari di comunità territoriale della provincia, ma in particolare nell’Ascot in via Michele Pira. Ore di attesa, numeri distribuiti da un giorno all’altro, pazienti cronici costretti a tornare più volte senza certezza di essere visitati.

«L’ultima segnalazione ci è arrivata ieri poco dopo le 15 – si legge in una nota a firma del presidente, Mario Cesare Secci – Una paziente affetta da patologie croniche racconta di essere arrivata alle 14 ricevendo un numero prossimo al 100, mentre alle 15.30 era stato chiamato il 29. Secondo quanto riferito, molte persone erano presenti già dalle prime ore del mattino perché prima venivano smaltiti i numeri distribuiti il giorno precedente». Un episodio a quanto pare non isolato «ma il segnale di un sistema ormai sottoposto a una pressione difficilmente sostenibile. Gli Ascot hanno rappresentato una risposta emergenziale importante e forse inevitabile in una fase drammatica della medicina territoriale ma una soluzione straordinaria non può diventare il modello ordinario di assistenza sanitaria per migliaia di cittadini fragili, anziani e cronici», denuncia Secci. Che sottolinea come il problema non riguardi il lavoro dei medici, «che spesso operano in condizioni difficilissime, ma è organizzativo e strutturale. Un paziente cronico non può vivere nell’incertezza di dover fare file di ore senza sapere se riuscirà ad accedere al servizio nella stessa giornata».

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