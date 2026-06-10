VaiOnline
Sanità.
11 giugno 2026 alle 00:30

«Ore di attesa e visite che saltano, Ascot al collasso» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’associazione Art 32 denuncia una situazione al limite negli Ambulatori straordinari di comunità territoriale della provincia, ma in particolare nell’Ascot in via Michele Pira. Ore di attesa, numeri distribuiti da un giorno all’altro, pazienti cronici costretti a tornare più volte senza certezza di essere visitati.

«L’ultima segnalazione ci è arrivata ieri poco dopo le 15 – si legge in una nota a firma del presidente, Mario Cesare Secci – Una paziente affetta da patologie croniche racconta di essere arrivata alle 14 ricevendo un numero prossimo al 100, mentre alle 15.30 era stato chiamato il 29. Secondo quanto riferito, molte persone erano presenti già dalle prime ore del mattino perché prima venivano smaltiti i numeri distribuiti il giorno precedente». Un episodio a quanto pare non isolato «ma il segnale di un sistema ormai sottoposto a una pressione difficilmente sostenibile. Gli Ascot hanno rappresentato una risposta emergenziale importante e forse inevitabile in una fase drammatica della medicina territoriale ma una soluzione straordinaria non può diventare il modello ordinario di assistenza sanitaria per migliaia di cittadini fragili, anziani e cronici», denuncia Secci. Che sottolinea come il problema non riguardi il lavoro dei medici, «che spesso operano in condizioni difficilissime, ma è organizzativo e strutturale. Un paziente cronico non può vivere nell’incertezza di dover fare file di ore senza sapere se riuscirà ad accedere al servizio nella stessa giornata».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’operazione rispetta le indicazioni date anche in Sardegna dalla Corte dei Conti

La scelta “trasparente” di Catania: una gara pubblica per la cessione

Gli scali della Sicilia sud-orientale cercano soci privatiVia al bando internazionale: «È un obbligo di legge»  
Al. Car.
Viabilità

Via ai lavori sulla 195, sono i giorni del caos

Aperto il cantiere per ristrutturare la strada: traffico subito in tilt, disagi sino al 31 luglio  
Mariangela Lampis RIPRODUZIONE RISERVATA
Verso il ballottaggio.

Tempio, dialogo tra Pd e Addis?

Andrea Busia
Fisco

Meloni: meno tasse per il ceto medio

E avvisa le attività “apri e chiudi”: «Non siamo la Repubblica delle banane» 
Rimini

Dassilva, il pianto di un uomo libero: «Rinata la giustizia»

Oltre 15 ore di camera di consiglio L’assoluzione gela i figli di Pierina 