Ore decisive per il sindaco Sanna  

Non è più una crepa ma una frattura aperta. Questa mattina alle 10.30 le segreterie politiche del centrodestra si siedono attorno a un tavolo per capire se esistano ancora le condizioni per proseguire. Il sindaco avrebbe voluto convocare il vertice già ieri, ma la concomitanza con il Consiglio provinciale ha imposto il rinvio. Dal fronte sardista, il segretario provinciale Domenico Gallus ribadisce la linea: «Il sindaco non ci ha dato risposte, noi rimaniamo fermi sulle nostre posizioni».

Il quadro

Ieri mattina si è svolta la riunione urgente dei capigruppo. Restano due date sul tavolo: giovedì 26 per rispettare la scadenza del bilancio fissata al 28, e il 12 marzo. Non è però scontato che il Consiglio venga convocato: il punto è stato ritirato dalla Giunta e lo stesso Esecutivo deve chiedere che venga reinserito. Se il bilancio non venisse approvato entro il 28, la Regione invierebbe una diffida ad adempiere entro venti giorni; decorso anche quel termine, scatterebbe la nomina di un commissario. La maggioranza è rimasta senza numeri per l’assenza di Fulvio Deriu, Davide Tatti, Antonio Iatalese, Vincenzo Pecoraro, Pino Carboni e Giulia Solinas, che avevano chiesto la revoca dell’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu, accusato di aver forzato la mano sull’attivazione della Ztl a marzo.

In Aula

A segnare la seduta è stata però anche la presenza tra i banchi della consigliera di FdI Stefania Orrù, fatto che lascia intendere una posizione non monolitica nel gruppo. «La mia presenza voleva dimostrare quanto il nostro partito abbia a cuore le sorti della città e di chi è stato chiamato a governarla. La maggioranza ha il dovere di recuperare stabilità e noi di essere mediatori di questo processo» chiarisce. «Abbiamo piena fiducia nel nostro segretario cittadino che saprà, come ha fatto altre volte, contribuire in maniera determinante alla soluzione di problemi causati da altri. Chi in queste ore sta avvelenando i pozzi farebbe bene ad aiutare il sindaco nella ricerca della soluzione». Poi l’augurio per una pronta guarigione al collega di partito Pino Carboni, assente per motivi di salute.

La polemica

Se le accuse della minoranza (che ha definito l’esperienza amministrativa «al capolinea» e la maggioranza «liquefatta») erano in qualche modo prevedibili, ben più pesanti sono apparse le parole arrivate dal centrodestra. Roberto Pisanu ha parlato di una crisi nata «solo per interessi personali, che possono essere di tipo pecuniario o per quattro voti», mentre Giuliano Uras ha puntato il dito contro i «personalismi» che avrebbero finito per logorare la coalizione. In serata anche l’intervento di Giovanni Mascia, segretario provinciale di FI che precisa: «Il nostro gruppo presenziando alla seduta di Consiglio ha onorato fino in fondo il mandato ricevuto dai cittadini confermando la propria lealtà alle istituzioni e all'amministrazione – sostiene – Il nostro assessore era pronto a presentare il bilancio. È doveroso chiarire che chi non era presente in Aula dovrà assumersi la responsabilità politica della crisi istituzionale che si è venuta a creare. Il nostro sostegno al sindaco è totale e convinto. FI continuerà a essere al suo fianco con lealtà, spirito costruttivo e senso di responsabilità». E intanto ieri il consigliere Giuliano Uras, che in Provincia siede fra i banchi di FI, era assente nell’Aula di via Senatore Carboni.

Fuori dall’Aula, Giancarlo Mameli, segretario di Sardegna al Centro 20Venti (che in Consiglio conta Paolo Angioi e Valeria Carta, in rotta con la Giunta) ha chiarito: «Avevamo individuato la patologia e la terapia. Ogni tentativo di tenere in vita un progetto politico in agonia rischia di trasformarsi in accanimento terapeutico». Il movimento rivendica di aver chiesto «un cambio di passo» e indica nella fine anticipata della legislatura la base «di un rinnovato rapporto di fiducia tra la popolazione e le istituzioni comunali».

