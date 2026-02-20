VaiOnline
Comune.
21 febbraio 2026 alle 00:11

Ore decisive per il sindaco Sanna  

Oggi il vertice delle segreterie politiche: si cerca di uscire dalla crisi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non è più una crepa ma una frattura aperta. Questa mattina alle 10.30 le segreterie politiche del centrodestra si siedono attorno a un tavolo per capire se esistano ancora le condizioni per proseguire. Il sindaco avrebbe voluto convocare il vertice già ieri, ma la concomitanza con il Consiglio provinciale ha imposto il rinvio. Dal fronte sardista, il segretario provinciale Domenico Gallus ribadisce la linea: «Il sindaco non ci ha dato risposte, noi rimaniamo fermi sulle nostre posizioni».

Il quadro

Ieri mattina si è svolta la riunione urgente dei capigruppo. Restano due date sul tavolo: giovedì 26 per rispettare la scadenza del bilancio fissata al 28, e il 12 marzo. Non è però scontato che il Consiglio venga convocato: il punto è stato ritirato dalla Giunta e lo stesso Esecutivo deve chiedere che venga reinserito. Se il bilancio non venisse approvato entro il 28, la Regione invierebbe una diffida ad adempiere entro venti giorni; decorso anche quel termine, scatterebbe la nomina di un commissario. La maggioranza è rimasta senza numeri per l’assenza di Fulvio Deriu, Davide Tatti, Antonio Iatalese, Vincenzo Pecoraro, Pino Carboni e Giulia Solinas, che avevano chiesto la revoca dell’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu, accusato di aver forzato la mano sull’attivazione della Ztl a marzo.

In Aula

A segnare la seduta è stata però anche la presenza tra i banchi della consigliera di FdI Stefania Orrù, fatto che lascia intendere una posizione non monolitica nel gruppo. «La mia presenza voleva dimostrare quanto il nostro partito abbia a cuore le sorti della città e di chi è stato chiamato a governarla. La maggioranza ha il dovere di recuperare stabilità e noi di essere mediatori di questo processo» chiarisce. «Abbiamo piena fiducia nel nostro segretario cittadino che saprà, come ha fatto altre volte, contribuire in maniera determinante alla soluzione di problemi causati da altri. Chi in queste ore sta avvelenando i pozzi farebbe bene ad aiutare il sindaco nella ricerca della soluzione». Poi l’augurio per una pronta guarigione al collega di partito Pino Carboni, assente per motivi di salute.

La polemica

Se le accuse della minoranza (che ha definito l’esperienza amministrativa «al capolinea» e la maggioranza «liquefatta») erano in qualche modo prevedibili, ben più pesanti sono apparse le parole arrivate dal centrodestra. Roberto Pisanu ha parlato di una crisi nata «solo per interessi personali, che possono essere di tipo pecuniario o per quattro voti», mentre Giuliano Uras ha puntato il dito contro i «personalismi» che avrebbero finito per logorare la coalizione. In serata anche l’intervento di Giovanni Mascia, segretario provinciale di FI che precisa: «Il nostro gruppo presenziando alla seduta di Consiglio ha onorato fino in fondo il mandato ricevuto dai cittadini confermando la propria lealtà alle istituzioni e all'amministrazione – sostiene – Il nostro assessore era pronto a presentare il bilancio. È doveroso chiarire che chi non era presente in Aula dovrà assumersi la responsabilità politica della crisi istituzionale che si è venuta a creare. Il nostro sostegno al sindaco è totale e convinto. FI continuerà a essere al suo fianco con lealtà, spirito costruttivo e senso di responsabilità». E intanto ieri il consigliere Giuliano Uras, che in Provincia siede fra i banchi di FI, era assente nell’Aula di via Senatore Carboni.

Fuori dall’Aula, Giancarlo Mameli, segretario di Sardegna al Centro 20Venti (che in Consiglio conta Paolo Angioi e Valeria Carta, in rotta con la Giunta) ha chiarito: «Avevamo individuato la patologia e la terapia. Ogni tentativo di tenere in vita un progetto politico in agonia rischia di trasformarsi in accanimento terapeutico». Il movimento rivendica di aver chiesto «un cambio di passo» e indica nella fine anticipata della legislatura la base «di un rinnovato rapporto di fiducia tra la popolazione e le istituzioni comunali».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Cagliari-Lazio, la carica di Palestra

l Gaggini, Pilia
«Una situazione catastrofica». Schael: stop a qualsiasi incarico. Cappellacci si rivolge al ministro

L’Asl di Cagliari senza guida

Niente nomine, scade la supplenza. L’ombra del commissario da Roma 
Cristina Cossu
Il caso

Fondazione Mont’e Prama Perquisizioni e sequestri della Guardia di Finanza

La Procura di Cagliari indaga 11 persone per corruzione, turbativa d’asta e falso 
Francesco Pinna
La storia

Centenario in Ape fino al Municipio per la carta d’identità

Baunei, Pietro Cabras testimonial del documento elettronico  
Giampaolo Porcu
Il caso

Sea Watch, il Governo impugnerà le sentenze

Ricorso contro i risarcimenti concessi dai giudici di Palermo alla Ong tedesca 
Milano

La Procura: «L’agente ha mentito»

Si aggrava la posizione del poliziotto: il “pizzo” dietro la morte del pusher  
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives at St. George's Chapel at Windsor Castle to attend the Easter Mattins Service in Windsor, outside London on March 31, 2024. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives at St. George's Chapel at Windsor Castle to attend the Easter Mattins Service in Windsor, outside London on March 31, 2024. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
Lo scandalo

Londra, la monarchia trema

Scotland Yard cerca documenti nella casa in cui viveva l’ex principe 
il verdetto

Usa, i giudici cancellano i dazi

Per la Corte Suprema il presidente Trump «non aveva il potere di imporli» 