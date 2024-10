Ore decisive per i collegamenti di Alghero 

Col fiato sospeso fino all’ultimo secondo: oggi alle 13 scadranno i termini di presentazione delle offerte per gestire la continuità territoriale nello scalo di Alghero. Nel pomeriggio, poi, è convocato il seggio di gara per l’eventuale apertura delle buste. Ma lo scenario è senza certezze e il rischio che il bando vada di nuovo deserto, come al primo appuntamento della scorsa estate, è concreto. Aeroitalia – che stando alle indiscrezioni non avrebbe ancora presentato offerte – ha espresso nei giorni scorsi diverse perplessità legate ai costi di gestione della base nello scalo di Alghero.

Ita Airways aveva già abbandonato la Riviera del Corallo un anno fa ma ora, dopo aver perso le rotte di Cagliari e Olbia, potrebbe correre ad Alghero per mantenere un piede nell’Isola. Oggi si saprà di più: la storia recente della continuità territoriale dice che le compagnie, quando hanno presentato le proprie offerte, lo hanno sempre fatto nell’ultimo giorno utile.

Intanto il 27 ottobre è previsto il debutto di Aeroitalia a Cagliari, che già gestisce il servizio a Olbia. «La Sardegna sarà tagliata dalle rotte internazionali», dicono il deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci il consigliere regionale Ivan Piras, che annunciano interrogazioni al Governo e alla Giunta. «Il sistema voluto dalla Regione, che vede l’ingresso di Aeroitalia preclude a chi viaggia da e per la Sardegna la possibilità di fare un unico biglietto per le rotte internazionali e di programmare le coincidenze».

