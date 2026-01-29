Ore 9.30: Sinner-Djokovic  

Melbourne. Ore 9.30, per chi vuole godersi Sinner-Djokovic. Cinque ore prima, nel cuore della notte scorsa, Alcaraz e Zverev hanno incrociato le spade. In una città, Melbourne, che per tradizione accoglie e racconta le differenze, una giovane metropoli a sud del mondo. Le stesse differenze che stiano notando nei giorni che hanno preceduto le semifinali dell'Australian Open. Le vite parallele di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz scorrono verso lo snodo decisivo del torneo seguendo percorsi opposti, coerenti con caratteri e stili profondamente diversi, dentro e fuori dal campo. Il numero 1 ha scelto di allenarsi all'aperto e sotto gli occhi di tutti, nelle ore centrali della giornata, trasformando la sessione in un vero bagno di folla: scambi intensi, ma soprattutto lavoro mirato sulle variazioni, con particolare attenzione alle smorzate, al back di rovescio e alle palle corte, elementi centrali del suo tennis. Come già visto a Wimbledon e a New York, anche nelle fasi finali di uno Slam Alcaraz non ha rinunciato alla dimensione pubblica: a fine allenamento spazio a foto e autografi, nel consueto rapporto diretto con i tifosi.

Jannik segreto

Scelta opposta per Sinner. L'azzurro, in vista della sfida a Nole Djokovic di questa mattina si è invece allenato al coperto, al National Tennis Centre, lontano da sguardi esterni, alla ricerca di concentrazione e continuità all'interno della sua abituale bolla di lavoro. Sessione di circa un'ora, costruita secondo uno schema che Sinner utilizza spesso: da solo da una parte della rete, con i due allenatori dall'altra a proporre palle sempre diverse, fino al colpo finale. A metà allenamento l'ingresso di un giovane sparring messo a disposizione da Tennis Australia, poi chiusura con attenzione specifica su servizio e risposta. Per Alexander Zverev ieri lavoro all'aperto sul campo 16, con scambi prolungati insieme al fratello Mischa, puntando su ritmo e intensità fisica. Novak Djokovic, invece, ha modificato il programma in corsa: inizialmente previsto sullo stesso campo 16 ha spostato l'allenamento sulla 1573 Arena, il serbo ha lavorato con il 17enne australiano-macedone Daniel Jovanoski, concentrandosi soprattutto sulla risposta profonda e aggressiva prima della consueta fase di rifinitura.

È la quiete prima della tempesta delle semifinali: Sinner e Alcaraz, Djokovic e Zverev sono arrivati all'appuntamento seguendo strade distinte, ma tutte orientate allo stesso obiettivo: la finale. E Sinner nel frattempo aumenta il già ricco parterre di sponsor. L'ultimo è il gruppo Allianz che ha scelto il tennista come global brand ambassador: “Una partnership basata su valori come resilienza, fiducia e desiderio di eccellere”, il commento sui social di Sinner. Tutti in campo.

