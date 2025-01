Ore 9: chiude la galleria sulla Statale 

Ingorghi, clacson, gas di scarico, rischi per l’incolumità di pedoni e ciclisti. Da questa mattina alle 9 – orario di chiusura della galleria S’Arexini sulla 125 Var per almeno tre mesi - Muravera potrebbe piombare nel caos. E se un po’ di traffico in più magari non dispiacerà agli esercenti, quel che preoccupa è la mancata messa in sicurezza del percorso alternativo da parte di Anas e, soprattutto, Provincia del Sud Sardegna (si dovrà obbligatoriamente transitare nel centro abitato).

Accordi disattesi

Messa in sicurezza che venne assicurata dagli stessi enti nel corso di un vertice in prefettura il 13 dicembre alla presenza del sindaco di Muravera Salvatore Piu «e ancora non voglio credere – dice il primo cittadino – che queste garanzie siano venute meno perché se così fosse agiremo di conseguenza». Potrebbero esserci sorprese, insomma, già da questa mattina. Perché non possono essere sufficienti quattro segnali di stop tratteggiati venerdì mattina dagli operai della Provincia del Sud Sardegna o qualche cartello indicativo con la scritta “Tortolì”.

I vigili

Di certo il Comune dovrà impiegare sulle strade tutti i vigili, comunque insufficienti per l’imponente mole di traffico (sono appena cinque, in allerta anche le altre forze dell’ordine). Vigili impegnati nei giorni scorsi a redigere una relazione fotografica sulla situazione attuale delle strade «perché vogliamo capire – aggiunge Fabio Piras, assessore alla Viabilità – in che condizioni ci restituiranno il paese dopo tre mesi di transito ad altissima intensità di auto e, soprattutto, mezzi pesanti».

La mappa

Almeno cinque i punti con alta probabilità di ingorghi: il tratto della via Roma a doppio senso di fronte al bar, l’incrocio tra via Roma e viale dei Platani e tutti gli incroci lungo la via Sarrabus (in particolare quello con via Giardini). E poi in prossimità dell’ospedae: ci sono le scuole, il capolinea dei pullman Arst e il via vai di ambulanze. C’è, infine, un grande problema strutturale: la via Sarrabus, strada nata come campestre che dovrà essere percorsa obbligatoriamente per raggiungere l’Ogliastra, difficilmente potrà reggere il peso dei camion con rimorchio. Rischia di sprofondare.

In ogni caso i disagi, anche nelle previsioni più rosee, si ripercuoteranno a catena su tutti i muraveresi. Per attraversare il paese, per esempio, potrebbe essere necessario il doppio o il triplo del tempo. Diventerà impossibile, inoltre, passeggiare nella via Sarrabus nella corsia dedicata ai pedoni: il rischio di essere travolti da un mezzo pesante, magari al buio, diventa concreto.

