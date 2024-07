Ore 19, il parco chiude: polemica su Nuracesus 

A Nuraminis il parco giochi attrezzato di Nuracesus, costato alcune decine di migliaia di euro, è chiuso per una buona parte dell’anno: i mesi, vale a dire, in cui la gestione (privata) del complesso con piscina scoperta, chiosco ristoro e area verde opta per la chiusura perché restare aperti sarebbe antieconomico. Ma nella stagione estiva appena cominciata, il cancello chiuso a doppia mandata dalle 19 ha l’effetto di privare un’area pubblica alla libera fruizione dei cittadini, con buona pace di chi (genitori con bambini in primis) vorrebbe fare una passeggiata nelle ore serali e fare giocare i piccoli.

Il caso degli scivoli e altalene off-limits di Nuracesus è nato sui social, dove non pochi hanno manifestato fastidio per il parco chiuso molto prima del tramonto. «Vergognoso, non c’è un posto dove si possano portare i bambini a giocare», è uno dei commenti ricorrenti, ai quali risponde il sindaco Stefano Anni: «Dispiace anche a me che il parco Nuracesus non sia usufruibile in tutti gli orari ma non condivido le lamentele: la struttura non è economicamente appetibile».

Insomma: piscina e bar ristoro sarebbero tutt’altro che affollati e gli affari, per il gestore, languirebbero.

«È una fortuna – prosegue Anni – che si sia fatta avanti una società per la gestione della piscina che comunque garantisce le attività estive per i minori e la fruizione degli impianti. Purtroppo bisogna capire che una società non può andare in perdita aprendo tutte le sere per pochissime persone e il parco senza sorveglianza nell'apertura è soggetto ad atti vandalici oltreché responsabilità diretta del gestore». E il parco pubblico chiuso? «Il bene è pubblico ma questo non significa che sia di libero godimento a qualunque ora e in qualsiasi condizione», continua Anni, che ricorda «la possibilità di recarsi nella frazione Villagreca, dove esiste un parco realizzato due anni fa e costato oltre 50 mila euro in cui vi è anche un chiosco ben gestito».

RIPRODUZIONE RISERVATA