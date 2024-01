Ore 15, per il Monza appuntamento con la vittoria: questa volta ci pensa Colpani 

Monza 1

Sassuolo 0

Monza (3-4-2-1) : Di Gregorio 6.5; D’Ambrosio 6, Pablo Mari 6.5, Caldirola 6 (42’ st Izzo sv); Birindelli 6.5, Akpa Akpro 5.5 (1’ st Bondo 6), Pessina 6.5 (43’ Bettella sv), Ciurria 6; Colpani 7 (32’ st Zerbin 6), V. Carboni 6.5 (12’ st Djuric 6), Mota 6.5. In panchina: Gori, Sorrentino, Lamanna, Kyriakopoulos, Pereira, A. Carboni, Colombo, Maldini. Allenatore Palladino 6.5.

Sassuolo (4-3-3) : Consigli 6; Pedersen 5.5, Ruan 5, Ferrari 5.5, Doig 5.5 (46’ st Ceide sv); Thorstvedt 6 (27’ st Volpato 6), Henrique 6, Boloca 5.5 (33’ st Lipani 6); Castillejo 5.5 (1’ st Mulattieri 6), Pinamonti 5, Lauriente 5.5 (1’ st Viti 6). In panchina: Pegolo, Cragno, Racic, Missori. Allenatore Dionisi 5.5.

Arbitro : Manganiello 6.5.

Rete : 31’ pt Colpani.

Note : ammoniti Akpa Akpro, Henrique, Pedersen, Tressoldi. Angoli: 6-4 pr il Sassuolo. Recupero: 2’; 10’.

Monza. Ci vuole il Flaco per ingrassare la classifica: il Monza interrompe il digiuno di punti e si porta a +10 dalla zona retrocessione, confermando anche il proprio feeling con l’orario pomeridiano (14 vittorie dall’esordio in A, come nessun altro). Lo start lo pigiano i padroni di casa, con l’occasione per Birindelli e un Colpani a più riprese pericoloso. L'equilibrio potrebbe rompersi dopo 22 minuti: cross di Birindelli e gol di testa di Mota Carvalho, alla 50ª in A, ma il Var annulla per fuorigioco. La reazione ospite passa dal destro di Lauriente, dopo 30 metri palla al piede e con le mani di Di Gregorio a dirgli di no. Per il portiere biancorosso, rientro in campo dopo l’infortunio con il Frosinone e il fiocco azzurro, in settimana, per la nascita di Riccardo. Poi il gol arriva davvero: Mota sfonda a sinistra, in area Colpani controlla e incrocia il rasoterra che vale l’1-0. Con la rete a favore, i brianzoli possono accentuare il fraseggio: Pessina si conferma al vertice di A per numero di passaggi e dietro a Calhanoglu per efficacia. I brividi però si vivino al 15’ della ripresa: partita sospesa per la caduta di un tifoso emiliano, scivolato dalla ringhiera di protezione sulla quale era appollaiato, a un’altezza di circa 3 metri. Il giovane, 25 anni, ha battuto la testa ma non è grave.

