Ordine pubblico: slitta la finale Tempio-Monastir 

Slitta di una settimana la finale dei playoff regionali di Eccellenza tra Monastir e Tempio. Si sarebbe dovuta giocare domani alle 16, invece ieri il Comitato regionale ha deciso di rinviarla di una settimana, domenica 11 maggio alla stessa ora e sempre allo stadio Scalarba di Macomer in gara secca e campo neutro. Il motivo del posticipo è legato a questioni organizzative, dopo una settimana in cui si sono susseguiti contatti quotidiani fra le due società, la Macomerese che ospita l'incontro, i vertici sardi della Figc e le forze dell'ordine per definire l'accesso dei tifosi all'impianto. In questi giorni si definiranno le nuove modalità di vendita dei biglietti.

Ordine pubblico

Lo scorso 29 aprile la partita è stata classificata come ad alto rischio di incidenti da parte della Questura di Nuoro. Questo perché nel match di campionato, giocato il 26 gennaio a Monastir nella seconda giornata del girone di ritorno, si sono verificati scontri all'esterno dello stadio, con alcuni feriti in maniera lieve: le due tifoserie erano venute a contatto in via Nazionale, la strada principale del paese a circa cemtometri dall'impianto sportivo, dopo un breve corteo da parte dei sostenitori giunti da Tempio (che poi non avevano assistito all'incontro). Le indagini dei carabinieri avevano successivamente portato a 21 denunce, 13 per dei tifosi del Monastir e 8 del Tempio.

La partita

Monastir-Tempio, seconda contro terza nella stagione regolare, vale l'accesso alla fase nazionale dei playoff. Chi si qualifica (in caso di parità al 90' tempi supplementari, al termine dei quali senza un vincitore sarebbe il Monastir a passare per il miglior piazzamento in campionato) giocherà il primo turno contro la seconda del Girone A dell'Eccellenza del Lazio, una tra W3 Maccarese e Civitavecchia (mancano due giornate alla fine), con andata il 25 maggio e ritorno l'1 giugno. L'8 e 15 giugno il secondo turno che mette in palio un posto in Serie D. Il Monastir è arrivato in finale direttamente, saltando la semifinale per eccesso di distacco sulla quinta (+17 sull'Iglesias, il limite massimo per giocare era 9 punti), il Tempio ha eliminato l'Ossese per il miglior piazzamento con un doppio 0-0.

RIPRODUZIONE RISERVATA