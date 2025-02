Ordine pubblico, si alza la guardia  

Dopo i furti e le rapine registrati negli ultimi mesi, il primo cittadino di Alghero cerca di rassicurare la comunità algherese: «Contrasteremo in maniera coordinata ogni azione criminale». Raimondo Cacciotto lo promette dalla sua pagina social, annunciando anche che a giorni si svolgerà l’incontro del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e i recenti episodi di microcriminalità in città saranno al centro dei lavori.

Il primo cittadino

«Pochi e ben individuati soggetti imperversano con una certa spavalderia e vanno assolutamente fermati», commenta Cacciotto. «Se da una parte investiamo in cultura, sport e istruzione per supportare la diffusione di modelli positivi in un’ottica educativa e preventiva, dall’altra non possiamo sottovalutare il senso di incertezza delle cittadine e dei cittadini innanzi a questa escalation di inciviltà», prosegue il sindaco, proponendo pure soluzioni. Intanto il nuovo regolamento di polizia urbana, «uno strumento indispensabile per controllare e limitare qualsiasi situazione possa mettere in pericolo le persone», poi l’incremento delle telecamere, «un sistema di sorveglianza integrato, – sottolinea - che coinvolge soggetti pubblici e privati e può garantire una maggiore capillarità delle telecamere in tutto il territorio comunale, agevolando il lavoro delle autorità competenti».

La minoranza

Il gruppo di Fratelli d’Italia ha presentato un ordine del giorno sull’argomento, suggerendo la creazione di «gruppi di controllo del vicinato», come già accade in altre realtà. I cittadini, in sostanza, dovrebbero formare una sorta di comitato di vigilanza per monitorare e segnalare alle forze dell’ordine comportamenti ritenuti sospetti, presunte violazioni delle ordinanze, allarmi, rumori molesti. «Ben vengano le dichiarazioni del sindaco, – dice il capogruppo Fdl Alessandro Cocco – ma Alghero non può essere ostaggio di malviventi. È importante che l’Amministrazione tenga alta l’attenzione su questo tema e ora ci aspettiamo che dalle parole si passi ad azioni concrete. Occorre aumentare le risorse ai Centri commerciali naturali per consentire ai negozianti di potenziare il servizio di guardiania. In tante città, poi, ci sono gruppi di controllo, il che non significa che i cittadini debbano intervenire in prima persona in situazioni di pericolo. Ci auguriamo che tutto il Consiglio comunale accolga la nostra proposta».

