«Ordine pubblico, è emergenza» 

Attentati, vandalismo, spaccio di droga, più o meno alla luce del sole, residenti esasperati. Negli ultimi tempi il territorio di Tertenia è militarizzato, con perquisizioni all’ordine del giorno e un massiccio contingente di carabinieri a presidiare ogni angolo dell’abitato. «C’è un problema di ordine pubblico», denuncia il gruppo della minoranza consiliare. Guido Pisu, Maria Tina Crispu, Andrea Marci e Raffaele Loddo chiedono con urgenza la convocazione di un Consiglio comunale per discutere dei fenomeni malavitosi che si stanno verificando nella comunità e che, a loro dire, «non giovano all’immagine del paese». Nelle ultime settimane sono scattati arresti per detenzione di droga ai fini di spaccio, denunce per furti e, ancora più eclatanti, i raid incendiari contro un mezzo del servizio della raccolta differenziata e nei confronti di un imprenditore al quale hanno bruciato la villetta a Sarrala.

L’emergenza

L’equilibrio dell’ordine pubblico è in bilico. «Da alcune settimane - sostengono i quattro consiglieri - conviviamo con una massiccia presenza delle forze dell’ordine che effettuano varie operazioni di polizia. Se da un lato la loro presenza serve a infondere tranquillità in chi non ha nulla da temere, i cittadini onesti si chiedono però, con apprensione, il perché di tutto questo dispiegamento. I ricorrenti episodi malavitosi turbano la vita della comunità e la diffusione sempre più massiccia, soprattutto nel mondo giovanile, di sostanze stupefacenti sono fonte di forte preoccupazione per le famiglie».

L’opposizione pungola la maggioranza: «A lasciare perplessi è la totale assenza di qualsiasi iniziativa da parte dell’amministrazione che sembra ignara di quanto sta succedendo, in ogni caso sottovaluta il fenomeno che avrebbe bisogno di interventi e di risposte articolate da parte delle istituzioni: Comune, scuola e chiesa per una riflessione collettiva».

Il sindaco

«Come al solito - replica il sindaco Giulio Murgia - il gruppo di opposizione strumentalizza le situazioni per puntare il dito su qualcuno e se è l’amministrazione è anche meglio. La domanda si potrebbe ribaltare cosa fa l’opposizione per sensibilizzare la comunità su tematiche così complesse? Ma questioni così delicate, soprattutto in riferimento alle azioni delle forze dell’ordine, dovrebbero imporre un minimo di tatto: il ruolo del controllo del territorio e della repressione delle condotte illecite viene già svolto in collaborazione con le componenti pubbliche».

RIPRODUZIONE RISERVATA