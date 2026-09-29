«Ordine e sicurezza, la polizia un presidio» 

La Polizia al fianco di cittadini e istituzioni, presidio di legalità e sicurezza. Il questore di Nuoro Fortunato Marazzita ha voluto ribadirne ruolo e funzioni parlando al termine della messa celebrata ieri in cattedrale dal parroco don Giuseppe Mattana in onore del patrono, San Michele Arcangelo.

Alla presenza del prefetto Alessandra Nigro, di magistrati, sindaci, ufficiali e dirigenti delle altre forze dell’ordine, Marazzita ha espresso riconoscenza «a tutti i poliziotti di questa provincia che si sono impegnati e distinti in prima persona per i brillanti risultati operativi ottenuti nel contrasto alla criminalità e nel mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica sul territorio». Riconoscimento esteso anche a chi opera «lontano dai riflettori, nelle attività di prevenzione, nel setore logistico e di gestione del personale.

Il questore si è detto orgoglioso delle donne e degli uomini che operano al suo fianco nel fronteggiare le emergenze. «La criminalità digitale, le truffe online, la violenza di genere, il disagio giovanile, l’odio e la disinformazioni in rete , la sicurezza stradale e la tutela degli anziani sono ambiti in cui la prevenzione, la competenza e l’informazione sono decisive». Un pensiero il questore lo ha rivolto ai «numerosi, giovanissimi agenti in prova», che hanno consentito di rafforzare i servizi sul territorio.

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