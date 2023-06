Ordine di carcerazione  per Marco Simeone: sconterà 7 anni e mezzo 

La Cassazione ha rigettato il ricorso contro la condanna d’appello a 7 anni e mezzo di carcere nei confronti dell’ex sindaco di Carloforte, Marco Simeone, per la bancarotta della società Sept Italia, l’industria cagliaritana che produceva vernici fallita nel 2010 con un buco di circa 10 milioni di euro. Questo fine settimana, il sostituto procuratore generale Sergio De Nicola ha ordinato ai carabinieri della Compagnia di Carbonia di rintracciare l’ex primo cittadino ed eseguire la sentenza. Una volta notificato il provvedimento, l’imprenditore carlofortino sarà preso in custodia dai militari e trasferito nel carcere di Uta, sempre non decida di presentarsi spontaneamente in qualche altra casa di reclusione. La difesa attenderà le motivazioni della Cassazione, poi potrebbe presentare ricorso alla Corte di Giustizia europea.

Il caso Sept Italia

Nel dicembre 2021 la Corte d’appello di Cagliari aveva ridotto da 9 a 7 anni e mezzo la condanna dell’ex sindaco, finito nei guai dopo l’inchiesta della Guardia di Finanza coordinata dal sostituto procuratore Giangiacomo Pilia (il pm che ha condotto pressoché tutte le indagini su Simeone). Nonostante fosse stato assolto da diverse imputazioni (tra queste la bancarotta per distrazione dell’obbligazione Zero Coupon Bond e quella per dissipazione per l’acquisto delle società Simeone Srl e Tabarka), l’ex amministratore dell’isola di San Pietro si era visto confermare metà delle contestazioni, tra queste quelle di bancarotta fraudolenta che avevano pesato enormemente sul conteggio della pena. Nell’ottobre 2021, proprio per il crac della Sept Itaia, l’allora sindaco era stato arrestato e poi rimesso in libertà dopo 10 mesi di custodia cautelare in carcere e altri cinque di domiciliari.

La difesa

Venerdì la Cassazione ha ammesso il ricorso contro la sentenza Sept, ma alla fine ne ha rigettato le motivazioni. Nessun commento da parte del difensore, l’avvocato Giovanni Manca, che attende di leggere le motivazioni della Suprema Corte. Non è escluso, però, un ricorso alla Corte europea, visto che la difesa ritiene siano stati distrutti, nel corso degli anni, una serie di documenti contabili che sarebbero stati utili a comprendere quanto accaduto.

L’assoluzione

Appena un mese fa, Marco Simeone era stato assolto, perché il fatto non sussiste, dall’accusa di peculato per 7 trasferte a Cagliari, fatte con l’auto di servizio. La Corte d’appello di Cagliari (dopo un precedente annullamento da parte della Cassazione) aveva fatto cadere la condanna di primo grado a un anno e mezzo di carcere, ritenendo che non si fosse impossessato di due veicoli dell’Ente, tra li 30 novembre 2014 e il 14 giugno 2015, con i quali nel fine settimana avrebbe raggiunto Quartu Sant’Elena, dove viveva la compagna. Il legale aveva dimostrato che, usando l’auto anziché farsi rimborsare le trasferte, di fatto aveva fatto risparmiare il Comune.

Le altre condanne

Circa un anno fa, a luglio, era arrivata invece la condanna di primo grado a 9 anni - anche questa per bancarotta - nell’ambito del fallimento di tre società: Wahoo, Saffirina e Quasar. La Seconda sezione penale del Tribunale, presieduta dal giudice Giovanni Massidda, aveva accolto le tesi della Procura: Simeone con alcuni degli altri imputati - ha sostenuto l’accusa - avrebbe girato centinaia di migliaia di euro senza giustificazione della Quasar e all'azienda madre Marma, fallita infine nel 2014.

Il fallimento Marma

E anche per il fallimento della Marma, quella che dagli inquirenti veniva considerata la cassaforte del Gruppo, per l’ex primo cittadino di Carloforte sono arrivate delle contestazioni di bancarotta fraudolenta e documentale da parte della Guardia di Finanza e del pm Giangiacomo Pilia. In questo caso, sempre con una pronuncia di primo grado (dunque ovviamente potenzialemente riformabile in Appello) c’è stata la condanna a 3 anni da parte della Prima sezione penale di Cagliari, presieduta dalla giudice Tiziana Marogna. L’accusa per Simeone era quella di non aver consegnato la documentazione contabile della società al curatore nominato dal giudice fallimentare.

