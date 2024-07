Ordine del 2015: via dalle Vele 

Napoli. Un’ordinanza datata ottobre 2015 metteva in guardia dal pericolo crolli: la Vela Celeste va sgomberata, dice in sintesi una relazione del Comune firmata dal sindaco dell’epoca, Luigi de Magistris. Una disposizione mai applicata di cui è inevitabile riparlare oggi che la città piange le tre vittime del crollo del ballatoio-passerella. Oltre al documento del 2016 che denunciava la mancata manutenzione dei ballatoi della Vela Celeste di Scampia, con relativo rischio crollo, ora emerge una altra carta ancora precedente che chiama in causa l’immobilismo delle istituzioni. Perché quell’ordinanza di sgombero coatto non è mai stata presa in considerazione? Alla base del provvedimento c’era la relazione di un dirigente comunale che delineava un quadro di pericolo allarmante. A cercare la risposta ora sarà la Procura, che indaga per crollo colposo e omicidio colposo.

