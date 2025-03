Ordine dei giornalisti Meloni è il più votato 

Si è chiuso ieri pomeriggio il primo turno elettorale per il rinnovo del consiglio dell’ordine dei giornalisti della Sardegna. Tra i giornalisti professionisti eletti, Giuseppe Meloni, firma dell’Unione Sarda, è risultato il più votato con 215 preferenze. A seguire Francesca Zoccheddu, Paolo Mastino (rispettivamente 168 e 167 preferenze, entrambi componenti del consiglio uscente) e Antonella Brianda (141). Per i giornalisti pubblicisti il primo turno vede l’elezione di Simona Scioni, Daniela Paba e Federico Marini (rispettivamente 162, 125 e 124 preferenze, anch’essi presenti nel precedente consiglio). Il secondo turno, che servirà per eleggere gli ultimi due consiglieri professionisti, si terrà il 2 e il 3 aprile con votazione elettronica e il 6 nei seggi di Cagliari e Sassari: i professionisti che arrivano al ballottaggio sono Rachele Falchi (al primo turno 121 preferenze), Roberto Sanna (118) Giorgio Fresu (18) e Sergio Nuvoli (7).

Eletti al primo turno, infine, i consiglieri nazionali. Tra i professionisti è risultato eletto Francesco Birocchi, presidente uscente dell’Ordine regionale: ha ottenuto 142 preferenze contro le 65 andate a Sergio Nuvoli. A rappresentare i pubblicisti sardi nel consiglio nazionale dell’ordine sarà l’uscente Giuseppe Murru: ha ottenuto 145 preferenze.

