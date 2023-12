Ordine dal ministero:  «Sogaer riscuota i 12 milioni da Ryanair»  

C’è una frase ricorrente, sempre uguale fino alle virgole, che si ripete nei bilanci della Sogaer dal 2015 a oggi. Si riferisce al maxi-debito di Ryanair nei confronti dello scalo di Cagliari. «Tale voce, come risulta immediatamente evidente, sta registrando nel corso degli anni una crescita significativa e degna di attenzione». Insomma: a parole i 12,8 milioni di euro di addizionale comunale – la tassa riscossa da tutte le compagnie attraverso il pagamento dei biglietti aerei – trattenuti dalla low cost erano e sono un grosso problema, e non potrebbe essere diversamente per la società di gestione aeroportuale, che ha faticato a lungo per mantenere i conti in utile. Eppure a parte la frase di rito, copiata e incollata da una nota integrativa all’altra come gli auguri di Natale, ci sono pochi altri segnali di reale interesse verso la questione. Secondo gli ispettori del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che la scorsa estate hanno spulciato per un mese i documenti contabili della Sogaer, «fino al 2020 la società si è limitata ad una semplice richiesta di pagamento delle fatture scadute allegando il relativo estratto conto». E quest’anno, proprio nel corso della verifica ispettiva, il tema è stato ripreso «con una email». Non la proposta di un piano di rientro o la richiesta al tribunale di un decreto ingiuntivo: una semplice Pec per evitare la prescrizione e nulla più.

La svolta

Tanto che ora il Mef ordina un cambio di marcia: «La società dovrà attivare con la massima sollecitudine ogni iniziativa utile e concreta per la riscossione». Queste azioni «dovranno essere incisive e non limitarsi ad una mera richiesta di pagamento del dovuto», scrivono gli ispettori.

Per capire cosa stia succedendo nello scalo cagliaritano bisogna spiegare il meccanismo di riscossione dell’addizionale comunale, la tassa tanto odiata dalle low cost, Ryanair (guarda caso) in testa. Le compagnie incassano l’imposta al momento della vendita dei biglietti e sono obbligate a trasferire le somme entro tre mesi alle società di gestione, che poi a loro volta dovranno versarle in un conto controllato dall’Inps, perché una parte di questi importi è dedicata la fondo speciale per i dipendenti del trasporto aereo.

Il meccanismo

Ryanair ha preso i soldi della tassa e non li ha dati alla Sogaer, almeno per alcune annualità. Il conto totale di 12,8 milioni dice che mancano all’appello le somme raccolte con circa 2 milioni di biglietti, cioè il traffico complessivo generato dalla compagnia irlandese in due-tre anni (principalmente 2014, 2015 e 2016). In tutto questo tempo però la low cost, pur debitrice, non ha avuto il fiato sul collo e gli ispettori del ministero vogliono capire il motivo. Anche perché ormai sono passati quasi dieci anni. Un lasso di tempo che solitamente costringe a confrontarsi di fronte a un giudice e a chiedere, oltre il pagamento del debito, anche la rivalutazione e gli interessi. Questo, a leggere la relazione dei revisori contabili, non sarebbe successo. Come mai? La Sogaer preferisce non rilasciare nessuna dichiarazione sull’argomento. E il motivo è facilmente intuibile: Ryanair è la principale compagnia per numero di passeggeri trasportati nello scalo di Cagliari ed è una partner fondamentale per lo sviluppo dell’aeroporto. Farle causa significherebbe rischiare di incrinare un rapporto già soggetto ad altre turbolenze esterne, come il braccio di ferro col Governo proprio sull’addizionale comunale, che la low cost odia. Ora si capisce meglio il perché.

