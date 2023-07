Ordinate 35 bandiere e la fascia tricolore 

Trentacinque bandiere destinate agli edifici pubblici della città e una nuova fascia tricolore per il sindaco, Pietro Pisu. Il Comune ha stanziato quasi 1.600 euro per acquistare i drappi e sostituire quelli vecchi e strappati nelle facciate delle scuole di via Monte Spada, via Guspini e dello stesso palazzo comunale.

Ad aver denunciato, più volte, sui social lo stato di degrado in cui versano da tempo i simboli istituzionali è stato Cenzo Vargiu, quartuccese ed ex amministratore, che ha chiesto al Municipio di adoperarsi per sostituirle. Vargiu, passeggiando per la città ha fotografo le bandiere delle scuole dell’edificio comunale, consumate e rovinate dalle intemperie: «Purtroppo nella nostra città è ormai una costante: c’è poca attenzione verso determinate disposizioni e tanta negligenza», commenta Vargiu. Questa volta, però, la sua denuncia pubblica non è caduta nel vuoto e le bandiere usurate verranno presto sostituite. (fr. me.)

