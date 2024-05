Ordinaria guerriglia in centro 

L’emergenza che diventa normalità. Il quadrante sud del centro storico è il teatro ormai quotidiano di scontri e risse seguiti dagli arrivi a sirene spiegate delle forze dell’ordine. Due giorni fa l’ennesima mischia tra extracomunitari, per ragioni legate allo spaccio di droga, ha animato il “triangolo delle Bermude” segnato dalle vie San Donato, La Marmora e San Cristoforo. Ne parlano gli abitanti ridotti a spettatori inermi, che riferiscono quel che succede solo a patto dell’anonimato. «Non vogliamo ritorsioni», si giustificano.

Maxi rissa

E venerdì è andata in scena la solita routine con l’assembramento improvviso di una ventina di persone al richiamo di urla da guerra. «Hanno tirato fuori catene e bottiglie - raccontano i testimoni - dandosele poi di santa ragione». È il controllo del territorio l’origine delle baruffe combattute a mani nude con colpi che, talvolta, vanno a segno. Ne sono prova plastica, nell’episodio descritto, i volti tumefatti dei contendenti. Uno in particolare ha un dente scheggiato e sputa sangue in Corso Vittorio Emanuele, probabile oggetto di una rappresaglia mirata. «Ma quando sono arrivati gli agenti della polizia locale- affermano i residenti- si è rifiutato di fare denuncia e anche di dare i documenti. In compenso torna subito dopo ai suoi traffici spostandosi di qualche metro seguito da diversi clienti e dalle gocce di sangue che continuano a cadergli dalla bocca. Per una persona presa in pieno dai pugni, qualcun'altra che, innocente, per poco non subisce le conseguenze dell’alterco: «La faccia di una bambina è stata sfiorata da una bottiglia volante». Perché, come denuncia chi vive in zona, la presenza di estranei, anche piccoli, non viene considerata da coloro che si affrontano nelle battaglie di ogni giorno. «E se proviamo a protestare ci minacciano». Neanche gli interventi di polizia di Stato o carabinieri li intimoriscono. «Quando ho detto loro che finiranno in carcere a Bancali - racconta l’aneddoto un residente - mi ha risposto che il giorno dopo sarebbero stati di nuovo qua. E così è successo». Intanto i sassaresi scappano dalla zona e perfino i senegalesi fuggono scegliendo altri quartieri. «Ci chiediamo perché le autorità non intervengano- riflettono gli ultimi superstiti del quartiere- Cosa deve succedere ancora?».

