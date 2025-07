Ordinanza violata, un’altra barca si incaglia nel canale interdetto  

Un’altra imbarcazione incagliata nella laguna di Sant’Antioco mentre navigava nonostante il divieto imposta da una ordinanza dell’autorità marittima per ragioni di sicurezza.

La Gusanne, un 12 metri vela-motore battente bandiera francese, è finita in secca in uno dei tanti bassi fondali che caratterizzano lo specchio d’acqua di fronte al lungomare di Sant’Antioco. A bordo, due olandesi, un uomo e una donna che dovevano raggiungere il porticciolo turistico. Non hanno però aspettato di essere raggiunti dal personale della struttura, così come stabilito dall’ordinanza e hanno intrapreso la navigazione lungo il canale della laguna nonostante il divieto. Le condizioni meteo marine, anche in questo caso sono considerate proibitive, a causa del forte vento di maestrale. Si tratta del secondo episodio in soli tre giorni. Martedì scorso, infatti, uno scafo di 18 metri aveva scarrocciato a dritta, finendo in un fondale fangoso, riuscendo a riprendere la navigazione dopo diverse ore. In soccorso della Gusanne, fino alle 17, hanno lavorato due motopescherecci (il Solidea e l’Antonietta Madre) per consentirle di uscire dalla secca e raggiungere il pontile d’ormeggio. Da anni esiste il divieto di navigazione per il quale, il comandante del porto ha recentemente fatto una deroga che consente la navigazione solo alle imbarcazioni locali, se condotte chi ha la patente nautica. Questo nell’attesa dei lavori di segnalazione con boe luminose. Un intervento per il quale i soldi sono arrivati dalla Regione. Al momento non risulterebbero danni allo scafo, ne tantomeno all’ambiente mentre è certo l’ammontare del verbale: circa 600 euro.

