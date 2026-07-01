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Olbia.
02 luglio 2026 alle 01:33

Ordinanza sui cani scatena la bufera  

Vietato nutrire i randagi nella zona industriale, la Lida sta col sindaco 

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Vietato dare da mangiare ai cani randagi, il sindaco, Settimo Nizzi, finisce in pasto ai leoni (da tastiera). Tra chi lo accusa di disumanità e chi ne difende le ragioni, Nizzi è finito nel mirino per un'ordinanza che vieta di somministrare cibo ai cani senza padroni che vagano nel distretto industriale, da anni colonizzato da branchi stanziali, esposti al rischio di incidenti e di continue riproduzioni.

Immortalato in una foto che recita “Questo signore è il sindaco di Olbia che vieta di sfamare i cani randagi, suoi”, ad attaccare Nizzi, il noto animalista influencer, Enrico Rizzi: «Uno dei provvedimenti più disumani che abbia letto negli ultimi tempi e che contrasta con la giurisprudenza amministrativa, infatti diversi Tar hanno annullato ordinanze analoghe». Rizzi, poi, dà suggerimenti sulla lotta al randagismo e invita i cittadini olbiesi a continuare a nutrire gli animali, promettendo di assisterli legalmente qualora dovessero venire sanzionati. «Pensare di risolvere il problema del randagismo togliendo il cibo a essere viventi - continua l'animalista influencer - significa mostrare totale disumanità e palese ignoranza della normativa».

Le associazioni

Rizzi contro Nizzi, in difesa del sindaco, la Lida di Olbia e Ages Sardegna che spiegano le motivazioni alla base della decisione del primo cittadino. «L’ordinanza non è crudele, non è contro i cani ed è necessaria anche per i cani e per non vanificare i tentativi di cattura e messa in sicurezza di quegli animali, intrapresi secondo un protocollo siglato l'anno scorso tra Comune, Cipnes e Asl Gallura», risponde la Lida, per combattere il fenomeno del randagismo che, in zona industriale, ha superato i livelli di guardia e mette a rischio quotidianamente l’incolumità di pedoni e ciclisti, spesso oggetto di aggressioni, anche in previsione dell’imminente apertura della pista ciclopedonale per consentirne una fruizione sicura. Così anche Ages, che spiega: «Dell’ordinanza è stato letto solo il titolo e non il contenuto: il cibo non viene negato ai cani ma non può essere distribuito da chiunque nell’area della città interessata dalle catture: se i cani sono già sazi non entrano nelle gabbie con il cibo predisposto per attirarli e poi essere trasferiti alla Lida, identificati, sterilizzati e curati». L’ordinanza è stata firmata per evitare interferenze con le attività di monitoraggio e cattura dei cani attualmente in corso nel distretto produttivo consortile.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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