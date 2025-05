Ordinanza per verde e animali 

L’amministrazione comunale ha emesso un’ordinanza per tutti i proprietari e affittuari di terreni e giardini ricadenti in centro, in periferia e anche nelle aree dei Pip. Dovranno occuparsi di falciatura e rimozione delle erbacce e evitare il deposito di avanzi di cibo che possano fungere da richiamo e sostentamento per gli animali randagi. Per coloro che possiedono proprietari di animali domestici, l'ordinanza impone di custodirli presso le proprie abitazioni evitando che girino incontrollati e di sottoporli ai controlli sanitari. So dovrà anche provvedere alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali. Tutte le disposizione dell'ordinanza devono essere eseguite entro il prossimo 1 di giugno. Per i trasgressori è prevista una sanzione che può variare dai 50 euro fino a un massimo di 500 euro. (f. m.)

