Ordinanza dopo il crollo nel parcheggio 

Il crollo del muro di contenimento sul parcheggio comunale di via sant’Antonio continua a sollevare polemiche e contrapposizioni a Iglesias. L’amministrazione comunale, tramite un’ordinanza del sindaco Mauro Usai, prende una posizione ufficiale e netta su quanto accaduto.

«Il cedimento del muro – si legge nell’ordinanza – si presume sia attribuibile alle forti piogge che hanno interessato il territorio, così come riportato dai verbali dei vigili del Fuoco. Allo stato attuale, non può escludersi che ulteriori eventi meteo straordinari possano generare altre e più gravi criticità». Per questo «il muro di contenimento richiede l’esecuzione di urgenti opere di messa in sicurezza e, allo stesso tempo, si ordina ai proprietari catastali dell’area di eseguire i necessari lavori di manutenzione del manufatto murario al fine di consentire la fruibilità dell’area sottostante a tutela della pubblica incolumità». Il Comune si riserva inoltre di avvalersi «di ogni azione amministrativa e penale per eventuali inadempienze».

I proprietari dei terreni che già dall’inizio dei lavori di costruzione del parcheggio, avevano segnalato alla Procura della Repubblica, attraverso relazioni tecniche commissionate a tecnici di settore, i potenziali pericoli sulla tenuta del muro causati dalle operazioni di sbancamento. «Il muro in oggetto – dichiara Stefano Atzori, che parla a nome degli eredi Cecchini, proprietari dell’area – è stato edificato più di ottanta anni fa e non ha mai avuto problemi strutturali di alcun tipo. Ci rivolgeremo a tutte le sedi penali e civili per tutelare i nostri diritti e fare chiarezza sulle reali cause del crollo».

