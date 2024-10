Ordinanza dei vigili: divieto di transito nelle strade vicine agli istituti scolastici 

Con un’ordinanza del comandante della Polizia Municipale Danilo Mascia, pubblicata sull’albo pretorio del comune, è stato stabilito il divieto di transito durante il “periodo scolastico”, da settembre sino a giugno, nella via Sicilia, tratto compreso tra via Rinascita e via Piemonte, e in via fratelli Bandiera, nel tratto compreso tra via Pietro Micca e via Silvio Pellico, nei seguenti orari: lunedì al venerdì dalle 8 alle 8,30 e dalle 16 alle 16,30, dal lunedì al giovedì dalle 13,30 alle 14,15, il venerdì dalle 13 alle 14.

Sarà installato un segnale stradale verticale indicante il divieto di transito nelle vie indicate e verranno posizionate delle transenne all’imbocco delle strade.

I residenti delle vie interessate dal divieto, potranno munirsi di apposito “pass” rilasciato a seguito di espressa richiesta da presentarsi all’ufficio di Polizia locale. (f. i.)

RIPRODUZIONE RISERVATA