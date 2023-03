Ordigno inesploso all’Einstein Telescope, la pista è terroristica 

Per ora tante le domande senza risposta, come quella importante di un’assenza (almeno nota) di una rivendicazione. Impossibile capire di più sulla matrice e la finalità. Insomma una vicenda ancora avvolta da mistero. Lunedì mattina a scoprire di buon ora l’ordigno sono stati i dipendenti. A quel punto è scattato l’allarme che ha mobilitato i carabinieri della compagnia di Bitti e gli artificieri del comando provinciale di Nuoro che hanno fatto brillare l’ordigno. Passate un paio d’ore, si cercava di tenere la notizia il più riservata possibile. Benché quella bomba non sia esplosa e non abbia fatto danni, ha fatto calare un’ombra inquietante con mille perché, quando la notizia è diventata di dominio pubblico e gli artificieri hanno lasciato Sos Enattos.

A quattro giorni dal ritrovamento dell’ordigno inesploso, l’ipotesi di reato non lascia dubbi, ed è certamente la più inquietante per il futuro dell'Et, che in questi mesi sta giocando una partita delicatissima con la concorrenza dell’altro sito, in un’area compresa tra Olanda, Germania e Belgio, per ospitare l’infrastruttura scientifica per lo studio delle onde gravitazionali. Il fascicolo aperto dalla Procura di Nuoro e dal sostituto procuratore Riccardo Belfiori reca l’ipotesi dell’articolo 280 del codice penale, cioè punta a identificare chi ha agito «con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, attenta alla vita o alla incolumità di una persona». Su Sos Enattos si addensano nuvole cupe. Tra le prime idee emerse nelle ore immediatamente dopo il ritrovamento, non era stata esclusa nessuna pista nemmeno quella legata agli interessi sull’eolico oppure quella eversiva e terroristica, e l’atto dimostrativo. Pista anarchica? Ipotesi impossibili da approfondire, perché da subito gli investigatori si sono trincerati dietro al più assoluto riserbo. Toccherà alla Dda dover approfondire e capire se le prime ipotesi sono una pista che si concretizza in prove.

Non era un ordigno rudimentale, né tanto meno di fattura artigianale. La bomba posizionata lunedì davanti alla porta d’ingresso del laboratorio SarGrav dell’Istituto nazionale di Fisica nucleare che ospita le apparecchiature del progetto scientifico Archimedes, nell’area sovrastante la miniera dismessa candidata ad accogliere l’Einstein Telescope, era una bomba confezionata da mani molto esperte in maniera quasi impeccabile. Mani eversive, che hanno costruito un ordigno completo di tutto. «Una bomba ben fatta» fanno sapere gli inquirenti. Per questo la Procura di Nuoro ha aperto un fascicolo per terrorismo, e ha già inviato tutti gli atti delle prime indagini, per competenza, alla Direzione distrettuale Antimafia di Cagliari. Sulla vicenda, c’è la massima attenzione del Governo.

Ipotesi Terrorismo

Nessuna rivendicazione

Anche oggi, trapela nulla. Si invoca un maggior controllo sul sito con l’uso della tecnologia, anche con l’impiego dei droni per proteggere altra tecnologia, quella della ricarica di Sos Enattos. Per domani il sindaco di Lula, Mario Calia, ha organizzato un Consiglio comunale aperto. Ma il gesto, come è ovvio, non è passato inosservato e il Governo, a ventiquattro ore dall’attentato terroristico, non ha fatto un solo cenno all’ordigno ritrovato ma ha formalizzato l’impegno a sostenere la candidatura di Lula come sede per l’Einstein Telescope. Un messaggio forte e chiaro: lo Stato non arretra. A parlare è la ministra Bernini: «Immaginate l’immenso indotto per chi ospiterà la struttura in termini di tecnologie e valorizzazione del territorio». Il messaggio è anche per chi, con quella bomba, vorrebbe fermare la scienza.

