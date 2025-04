Ordigno incendiario  all’Università, la firma degli anarchici  

La firma è quella degli anarchici ed è ritenuta attendibile da chi indaga, la pista quella del terrorismo, anche se non ancora formalmente, perché l'ordigno incendiario trovato nelle aule universitarie del polo di Narni non viene sottovalutato. Due bottiglie di benzina in una scatola e collegate ad alcuni cerini che, dopo la scintilla iniziale, non hanno più funzionato. Un mancato innesco che ha evitato quanto meno danni alla struttura.

Pista terrorismo dunque, come per l'incendio avvenuto lunedì a Roma in una concessionaria della Tesla, con 17 auto distrutte dalle fiamme. La Procura capitolina attende l'informativa della Digos che sarà affidata al pool dell'antiterrorismo coordinato dal procuratore capo Francesco Lo Voi. Al momento non si esclude alcuna pista, compresa la matrice anarchica. In questo caso, però, non risultano ancora rivendicazioni. Le bottiglie di benzina sono state trovate nella facoltà di Scienze per l'Investigazione e la sicurezza dell'Università degli studi di Perugia che ha una sua articolazione nel centro storico di Narni.

L’ordigno incendiario era nel laboratorio scena del crimine. È stato trovato nel pomeriggio di lunedì e sono subito intervenuti i carabinieri con unità cinofile e personale antiterrorismo giunto da Perugia. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Terni per i primi adempimenti, ma appare scontato che poi il fascicolo passi a quella antiterrorismo di Perugia. Gli investigatori riterrebbero infatti attendibile la rivendicazione anarchica sul web. Ad attribuirsi l'ordigno sul sito “Rivoluzione anarchica” è stato il gruppo d'azione Kyriakos Xymitiris.

