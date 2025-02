Ordigno bellico nell’ex caserma 

Durante gli scavi, per i lavori in corso all’interno dell’ex caserma dell’Aeronautica di via Simeto futura casa dell’Agenzia delle Entrate, è stato ritrovato un ordigno bellico. La scoperta è stata fatta mercoledì notte e ieri mattina è stato rimosso al termine dell’operazione dell’Esercito e della Polizia, dopo aver messo in sicurezza la zona, rendendo il sito inaccessibile.

All’interno degli ex magazzini dell’Aeronautica di via Simeto sono in corso i lavori per trasformare gli spazi nella sede dell’Agenzia delle Entrate. Il cantiere è iniziato da dieci mesi e la speranza è che l’intervento possa essere completato entro la fine dell’anno. L’investimento complessivo è di circa 55 milioni di euro, di cui circa 30 milioni messi a disposizione dall’Agenzia del Demanio.

RIPRODUZIONE RISERVATA