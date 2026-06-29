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Capitaneria.
30 giugno 2026 alle 00:22

«Ordigni bellici», scatta il divieto di balneazione davanti alla Sesta 

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È stato un militare, anche soccorritore del 118, a notarli sul fondale, a una profondità di almeno tre metri, a una distanza di circa trenta metri dalla riva, nel tratto della spiaggia del Poetto all’altezza della Sesta fermata: due oggetti con forme particolari che hanno fatto pensare a ordigni bellici. Ha immediatamente segnalato il tutto con l’intervento della Guardia Costiera. Poi è stata emessa l’ordinanza che ha sospeso la balneazione dell’area.

Già oggi, secondo le prime informazioni, ci dovrebbe essere l’intervento dei militari del nucleo Sminamento difesa anti mezzi insidiosi (Sdai). Saranno loro a verificare se si tratti davvero di ordigni o di altro.

L’ordinanza della Capitaneria è stata emessa ieri a fine mattinata dopo la segnalazione effettuata dall’assistente bagnante dello stabilimento balneare della Questura, avvisato del ritrovamento. È stato così necessario interdire lo specchio acqueo interessato, come si legge nel documento, «al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare». Il provvedimento dispone con effetto immediato l’interdizione dello specchio d’acqua nel raggio di 20 metri dal punto della segnalazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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