Orchestra del Lirico, ecco il concerto finale  

Il concerto di orchestra e coro del Lirico, diretti da Carmine Pinto, al suo debutto sul podio cagliaritano, chiude l'attività estiva 2023 del Teatro lirico di Cagliari. L'appuntamento è per mercoledì 9 agosto alle 21 al Parco della Musica.

Il maestro del coro è Giovanni Andreoli. Un concerto sinfonico-corale dedicato a tre raffinate pagine di musica settecentesca. Il programma musicale prevede infatti l'esecuzione di Medea: Ouverture di Luigi Cherubini; Te Deum in Do maggiore Hob:XXIIIc:2 di Franz Joseph Haydn; Quarta Sinfonia in Si bemolle maggiore op. 60 di Ludwig van Beethoven.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di 60 minuti circa e non prevede l'intervallo. La biglietteria del Teatro Lirico è aperta lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13, mercoledì dalle 16 alle 20 e, nei giorni di spettacolo, anche da due ore prima dell'inizio.

Diplomato in corno al Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno con il massimo dei voti, Carmine Pinto si è poi perfezionato all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma.

Giovanni Andreoli invece è originario di Brescia, studia pianoforte, composizione, flauto, percussioni, musica corale e direzione di coro. È stato maestro sostituto in importanti teatri italiani e festival lirici, tra cui Rossini Opera Festival di Pesaro, Maggio Musicale Fiorentino e Festival Puccini di Torre del Lago. E Maestro del coro in Rai di Milano, Teatro La Fenice di Venezia, Teatro Carlo Felice di Genova e Arena di Verona.

RIPRODUZIONE RISERVATA