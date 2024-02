«Il nostro auspicio è che Donald Trump torni al potere negli Stati Uniti e porti la pace nella regione, mettendo fine alla guerra in Ucraina, e che i sovranisti della destra vincano in Europa conquistando Bruxelles». Lo ha detto il premier ungherese Viktor Orban nel discorso sullo stato della nazione, davanti ad una sala gremita di sostenitori. Stampa esclusa dall’evento, trasmesso in tv.