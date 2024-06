Orban non pone il veto sull’Ucraina nella Nato 

Bruxelles. Viktor Orban porta a casa l’osso, anche alla Nato. Il premier magiaro, dopo aver ricevuto il segretario generale Jens Stoltenberg, ha annunciato di aver ricevuto le garanzie che l’Ungheria potrà non aderire al pacchetto di sostegno all’Ucraina all’interno dell’Alleanza. In cambio, non porrà il veto. Permettendo agli altri di andare avanti. «È un accordo equo, gli alleati non devono partecipare a tutte le operazioni della Nato, posto che condividano i loro impegni di base», ha notato Stoltenberg. Ovvero la difesa collettiva. E su questo Budapest non si tirerà indietro. La mossa ungherese di Stoltenberg è l’ultimo tassello per portare a casa il risultato. Il segretario generale (in scadenza) si gioca l’eredità sul pacchetto ucraino, che prevede di portare “in casa” il coordinamento degli aiuti militari e delle operazioni di addestramento di Kiev (sottraendolo così al Pentagono, in un’operazione «a prova di Trump»). Inoltre, il “sec gen” sta spingendo per ottenere aiuti finanziari da 40 miliardi l’anno così che gli ucraini possano contare su “bonifici” prevedibili, evitando il balletto degli Usa per i 60 miliardi aggiuntivi. Se ne parlerà nel prossimo summit Nato, che celebrerà i 75 anni dell'Alleanza.

