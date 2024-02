Orban dice sì: dalla Ue 50 miliardi di aiuti a Kiev 

Bruxelles . In quattro e quattr’otto, l’accordo è arrivato. Il vertice straordinario dei leader europei per convincere Viktor Orban a sbloccare l’impasse sugli aiuti all’Ucraina da 50 miliardi non si è trasformato nella temuta resa dei conti con Budapest, come si ventilava alla vigilia. «C’è voluto del duro lavoro», assicura una fonte europea. E pure un po’ di creatività, visto che prima del Consiglio vero e proprio si sono svolti dei mini-summit ristretti in cui i big - Francia, Italia e Germania - hanno lavorato di lima. Palazzo Chigi non ha nascosto «la soddisfazione» per aver saputo interpretare un ruolo da «protagonista» nella mediazione, riconosciuto dagli altri partner. Così, quando l’accordo è sbarcato in plenaria, l’ok è stato istantaneo, con buona pace di chi evocava persino il ricorso all’articolo 7 per togliere il voto all’Ungheria. La verità è che quando Orban si è reso conto che i 26 erano davvero compatti ha cercato un’exit strategy. Il punto di caduta è andato bene a tutti. Il programma per l’Ucraina - 33 miliardi in prestiti agevolati e 17 in sussidi da qui al 2027 - sarà dunque soggetto a un “dibattito annuale” e «se necessario fra due anni il Consiglio Europeo inviterà la Commissione a presentare una proposta di revisione». Nessun voto dunque (e nessun veto). Non solo. Per chiedere l’intervento dell’esecutivo blustellato servirà comunque l’unanimità.

Intanto l’Ucraina festeggia un nuovo successo sul fronte del mar Nero rivendicando di aver affondato la nave portamissili russa Ivanovets nel lago Donuzlav, baia sul lato occidentale della penisola di Crimea occupata.

