Orban da Trump: «Portaci la tregua» Scintille con Biden 

WASHINGTON. « Un aspirante dittatore». «Un grande leader». Sono gli antitetici giudizi di Joe Biden e Donald Trump su Viktor Orban, che venerdì sera è stato accolto in pompa magna a Mar-a-Lago dal tycoon e da Melania, ricomparsa pubblicamente al fianco dell'ex presidente dopo una lunga assenza. Giudizi che misurano l'abisso politico tra i due sfidanti per la Casa Bianca, impegnati sabato nella stessa ora e a meno di 100 km l'uno dall'altro in un duello a distanza nel decisivo stato in bilico della Georgia, combattuto anche a colpi di spot sull'età del presidente. «Sapete con chi si incontra Trump a Mar-a-Lago? Con Orban, che ha dichiarato apertamente di non ritenere che la democrazia funzioni e di cercare la dittatura. Io invece vedo un futuro in cui difenderemo la democrazia, anziché sminuirla», ha attaccato Biden in un comizio venerdì sera alla periferia di Philadelphia. Un altro colpo al suo avversario dopo averlo additato nel suo discorso sullo stato dell'Unione come una minaccia per la democrazia, e non solo quella americana. In particolare per il suo flirt con Vladimir Putin che rischia di compromettere gli sforzi occidentali a favore dell'Ucraina. Un flirt condiviso da Orban, il quale ha trasformato la sua controversa visita in Usa in un assist a Trump: «Abbiamo bisogno di leader nel mondo che siano rispettati e che possano portare la pace. Lui è uno di questi! Torni a portarci la pace, signor Presidente!». Il premier ungherese ha fatto prima tappa a Washington al think tank conservatore Heritage Foundation, evidenziando su X che «la più grande battaglia nella politica internazionale è tra i globalisti e i sovranisti».

