Orban da Meloni: «L’Ue non conta» 

Roma. La strategia era semplice da inquadrare, cercare una mediazione tra l’Europa e i veti di Viktor Orban. Ma la missione di Giorgia Meloni si è confermata tutt'altro che in discesa. Anche perché dopo l'incontro in mattinata in Vaticano con Papa Leone e prima di quello a Palazzo Chigi (ce ne sarà uno anche con Matteo Salvini), il primo ministro ungherese ha sganciato una delle sue bordate, affermando che «l'Unione europea non conta nulla» e che «Donald Trump sbaglia su Putin: andrò da lui per fargli togliere le sanzioni alla Russia» sul petrolio.

Le dichiarazioni

Prima di lasciare il suo hotel nella Capitale, Orban spiega la sua visione dello stallo, che lui stesso conta di risolvere con un faccia a faccia tra Trump e Vladimir Putin a Budapest, ancora però solo ipotizzato. «Abbiamo appaltato ad americani e russi la possibilità di risolvere la guerra. Purtroppo, non abbiamo un ruolo. L'Europa è totalmente fuori dai giochi», dice Orban, sostenendo che «il punto importante è il futuro dell’economia europea, perché sulla guerra resta ben poco da fare». Dichiarazioni che non lasciano immaginare ampi margini di mediazione. Almeno sul dossier Ucraina, su cui a Bruxelles pochi giorni fa si è consumato l'ennesimo scontro, proprio nelle ore in cui l'incontro con Meloni è entrato nell'agenda di Palazzo Chigi.

Gli incontri

L’Ucraina (oltre a famiglia e Medio Oriente) è al centro della visita in Vaticano, dove Orban è ricevuto in udienza dal Papa e poi incontra il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato. E anche del colloquio di circa un'ora nella sede del governo, dove +Europa lo accoglie con un flash mob mostrando cartelli come “Mettiamo il veto a Orban”.

A Palazzo Chigi il primo ministro conservatore ungherese si presenta con un baciamano a Meloni, che in questi tre anni con lui ha avuto un rapporto privilegiato. Sia per affinità politiche (ora sono allineati anche contro la riforma del voto all'unanimità in Consiglio Ue, ed entrambi si sono complimentati con il presidente argentino Javier Milei per le elezioni di medio termine), sia per quel «pragmatismo diplomatico» che impone di «parlare con tutti».

Le opposizioni

L'incontro si chiude senza dichiarazioni alla stampa. Dal Pd chiedono a Meloni e Salvini di «prendere le distanze da Orban», il leader del M5s Giuseppe Conte sostiene che il primo ministro ungherese «fa malissimo, perché Putin va condannato per l'aggressione, solo che adesso dobbiamo trovare una soluzione pacifica». Ma indigesto per Orban è solo il servizio (“L'offensiva sovranista contro l’Europa: l'asse Meloni-Trump”) mandato in onda da Report, su Rai3. La trasmissione di Sigfrido Ranucci ha commesso "un grave errore", secondo il governo ungherese.

Usa-Russia

Intanto Donald Trump continua a sfidare lo zar: «Putin pensi alla pace, non ai super missili», dice dopo l’annuncio che la Russia ha testato con successo il missile a propulsione nucleare Burevestnik. Una mossa che ha irritato Washington aumentando la tensione. «Sanno che abbiamo un sottomarino nucleare, il più grande del mondo, proprio al largo delle loro coste, quindi non serve che viaggi per oltre 8.000 miglia», ha aggiunto, riferendosi ai 14mila chilometri percorsi dal supermissile russo.

La reazione di Mosca non si è fatta attendere: «Nonostante la nostra disponibilità a instaurare un dialogo con gli Stati Uniti, la Russia e il suo presidente agiscono guidati dai propri interessi nazionali. Così è stato, così è ora e così sarà anche in futuro», replica il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, accusando gli Usa di «azioni ostili» nei confronti di Mosca che «complicano» gli sforzi per migliorare i rapporti.

