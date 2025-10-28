Orban contro tutti: «Blocco anti-Kiev, Bruxelles suicida» 

Roma. Un blocco anti-Ucraina al Consiglio europeo. Una trincea anti-Ue all'Eurocamera e nelle capitali del Vecchio Continente. Viktor Orban riparte da Roma per alzare il tiro nella sua campagna contro Bruxelles. L'obiettivo finale del premier magiaro resta interno: vincere le elezioni ungheresi il prossimo aprile. La sua strategia, tuttavia, ha il fulcro nella politica estera e Orban vuole sfruttare al massimo l'ancora crescente onda sovranista e l'arrivo, a Praga, del nazionalista Andrej Babis. Con lui e con lo slovacco Robert Fico Budapest vuole allargare il suo potere di veto sul sostegno dell'Ue all'Ucraina, ridando slancio al gruppo Visegrad, all'interno del quale il polacco Donald Tusk appare sempre più isolato.

Se lunedì con Giorgia Meloni era stato soprattutto il dossier competitività ad essere sul tavolo, nell'incontro tra Orban e il vicepremier Matteo Salvini al Mit si è parlato, più in generale, della battaglia comune in Europa. Entrambi sono parte dei Patrioti ed entrambi, sulla Russia, da tempo fanno il controcanto a Bruxelles. «Sono stati affrontati altri temi come la pace, la dura critica al Green deal e alle politiche suicide dell'Ue», ha riferito lo staff di Salvini parlando di un incontro «affettuoso», durato un'ora. «Siamo uniti nel nostro impegno a difendere le nostre nazioni e a costruire un'Europa forte di Stati sovrani», ha dal canto suo sottolineato Orban su X. Parole che hanno nuovamente innescato il distinguo del vicepremier e capo della Farnesina, Antonio Tajani. «La linea dell'Italia in politica estera la esprime il presidente del Consiglio e la esprime il ministro competente. Le altre posizioni sono individuali. La posizione del Governo è chiara: noi stiamo con Kiev», ha sottolineato Tajani dalla Mauritania. Intanto a tarda sera, ospite di Dieci minuti su Rete 4, Orban ha dribblato le divergenze con Meloni sull’Ucraina: «Con lei siamo d'accordo sulle grandi questioni». E su Ilaria Salis (Avs): «È una criminale, deve stare in galera»

