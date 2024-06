Orban blocca i fondi per Kiev 

Bruxelles. Volodymyr Zelensky apre il vertice dei leader a Bruxelles, l’ultimo di questa legislatura di crisi, che ha dovuto rispondere al ritorno delle guerra “novecentesca” in Europa. Un incontro celebrativo, diciamo. Per festeggiare l’avvio dei negoziati di adesione e, al contempo, firmare gli accordi di sicurezza tra Ue ed Ucraina nel corso di una cerimonia con Charles Michel e Ursula von der Leyen. A rovinare l’atmosfera, di nuovo lui, Viktor Orban. Il premier ungherese infatti non ha rimosso il veto - sino alla vigilia c’era speranza - sui finanziamenti per gli aiuti militari europei a Kiev. Anche se, giurano gli ungheresi, le trattative sono in corso. Budapest da mesi blocca 1,6 miliardi di rimborsi ad altri Paesi europei che già hanno fornito materiale bellico e portato la ricevuta al Fondo Europeo per la Pace, così come vogliono le regole. E blocca gli aiuti freschi - 5 miliardi - decisi per il nuovo Fondo di assistenza per l’Ucraina.

