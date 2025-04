Orban accoglie Netanyahu e dice addio alla Cpi 

Budapest. Era stata annunciata in pompa magna e, in qualche modo, non ha tradito le attese: la visita di Benjamin Netanyahu a Budapest non solo rafforza l’asse tra Ungheria, Stati Uniti e Israele ma porta ad un ulteriore allontanamento di Viktor Orban dall’Ue e dallo stato di diritto alla base dei Trattati comunitari. Su Netanyahu, infatti, pende il mandato di cattura emesso dalla Corte Penale Internazionale nel novembre del 2024 con l’accusa di crimini di guerra e crimini contro l’umanità a Gaza. L’Ungheria, Stato membro della Corte dell’Aja, come aveva già annunciato non ha proceduto ad alcun arresto. Ma Orban è andato oltre, annunciando il ritiro dalla Cpi. «Ormai è un tribunale politico», ha attaccato il premier ungherese formalizzando la rottura con l’Aja.

L’ufficio di Netanyahu ha spiegato che in un colloquio telefonico da Budapest, il premier israeliano e Orban hanno parlato con Donald Trump della decisione ungherese e dei «prossimi passi» sul dossier. Una mossa che testimonia plasticamente come i tre Paesi abbiano ormai messo sotto attacco la Corte dell’Aja. «Benvenuto a Budapest, il luogo più sicuro d’Europa», è stato il saluto che Orban ha porto a Netanyahu. Poco prima Orban annunciava il ritiro dalla Corte dell’Aja. Il disegno di legge verrà dibattuto in Parlamento nelle prossime settimane, il voto finale a maggio.

