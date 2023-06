Oratorio, nuova cucina e luci a led nel campo 

L’oratorio della basilica di Sant’Elena in via Porcu, ha finalmente una nuova cucina. Lo spazio realizzato in occasione delle nuove attività estive darà modo di preparare i cibi direttamente sul posto, per i ragazzi e anche in occasione delle cene comunitarie. E anche il campo sportivo dell’oratorio si veste a nuovo. Sono stati completati i lavori di realizzazione del nuovo impianto di illuminazione con lampioni a led. L’intervento è stato possibile grazie ai fondi raccolti dall’associazione Sette Note più con il suo musical Beverly Inps.

