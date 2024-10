Oratorio, i volontari regalano una cucina 

Una cucina nuova per l’oratorio della parrocchia di San Luca. A donarla è il club Inner Wheel di Quartu, le donne del Rotary e non solo, che dal 2008 promuove iniziative sociali, culturali e benefiche. Proprio attraverso iniziative culturali sono stati raccolti i fondi che hanno reso possibile l’acquisto della cucina attrezzata, per promuovere l’aggregazione tra i giovani e stimolare iniziative che possano metterli in contatto con i meno giovani, sapienti custodi di saperi e sapori. La cerimonia di consegna della cucina è prevista per oggi nell’oratorio di San Luca.

La serata si aprirà con una conferenza sul tema “Storia e sviluppo di Margine Rosso - Ai margini della città” a cura delle socie Franca Nonnis Seta e Luciana Filippini Ullu. Al termine della conferenza ci sarà appunto la donazione della cucina alla presenza del parroco di San Luca, don Davide Collu.

I Rotary non sono certamente nuovi a iniziative di questo tipo. Alla Mensa del viandante in via Montenegro avevano donato una cucina e una cappa, prima ancora un frigorifero, un lavandino e una credenza. Grazie poi a diverse raccolte di fondi, presto sarà possibile acquistare il camper per la prevenzione. Sarà trasformato in un ambulatorio mobile per le visite mediche ed ecografie per la diagnosi precoce del tumore al seno. (g. da.)

