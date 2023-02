Oratorio “Don Bosco”, una raccolta fondi per sistemare il campo   

Parte la raccolta fondi per sistemare il campo di calcio a 5 dell’oratorio di via don Bosco, nella borgata Santa Lucia di Selargius.

L’obiettivo dell’associazione “Don Bosco” - è raggiungere 15mila euro, con le prime donazioni che in pochi giorni hanno già consentito di raccogliere più di 700 euro. «La struttura è fondamentale per portare avanti le nostre attività sportive e socio-educative», spiegano gli organizzatori della raccolta fondi. «I due anni di pandemia appena trascorsi hanno comportato per la nostra associazione una forte difficoltà economica», dicono, «rendendo difficile il finanziamento dei lavori per una struttura estremamente importante per le nostre attività, ma in particolare per il coinvolgimento di bambini e ragazzi in situazione di disagio socio-educativo e socio-economico». E aggiungono: «Il piccolo impianto sportivo ha contribuito a rendere negli anni il cortile dell’oratorio un luogo di incontro e di formazione attraverso lo sport, ma anche un sostegno educativo alle famiglie. Con questa raccolta fondi vorremmo contribuire alle spese utili alla realizzazione di questo sogno per i nostri bambini e ragazzi: ristrutturare il nostro campo sportivo significa rendere il nostro oratorio un luogo sempre più sicuro e accogliente di aggregazione educativa e sportiva per i giovani, nonché un punto di riferimento per le famiglie del quartiere e della nostra città».

