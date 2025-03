Oratori pieni, storia di una rinascita 

Non solo pomeriggi trascorsi a giocare e fare i compiti. Negli oratori di Selargius si organizzano anche serate all’insegna del sano divertimento e iniziative che coinvolgono intere famiglie. Come quello di via don Bosco, nella borgata Santa Lucia, che - oltre alla novità della scuola calcio avviata di recente - punta su serate country e ginnastica dolce per avvicinare mamme e papà, ma anche nonni. Stessa missione portata avanti dagli oratori di Su Planu, Is Corrias, San Luigi e don Orione.

Mille attività

Dei veri e propri centri di aggregazione che di fatto diventano punti di riferimento dei quartieri. Uno dei più attivi è l’oratorio parrocchiale “San Giovanni Bosco”, dove si alternano attività rivolte a bambini, ragazzi e famiglie durante tutta la settimana. L’organizzazione è dell’associazione Don Bosco, insieme al parroco don Giacomo Faedda e un gruppo di laici: iniziative socio educative, ludiche, e da quest’anno si punta sullo sport attraverso la riapertura della scuola calcio per bambini e ragazzi adolescenti. Spazio anche all’ora dei compiti per le elementari e le medie, alla ginnastica dolce, all’attività teatrale per persone con disabilità, e ai laboratori creativi. Insieme al camp estivo che ogni anno coinvolge più di 100 persone tra bambini e animatori.

Oltre alle attività organizzate c’è l’oratorio libero, per giocare a biliardino, ping-pong, calcio a 5 e basket. E le serate a tema, come il ballo country che mette insieme adulti e giovani. «Grazie al supporto del parroco stiamo cercando di portare avanti un progetto educativo che risponda alle esigenze dei giovani e delle famiglie», racconta Luca Cardia, coordinatore educativo dell’associazione e dell’oratorio. «Esigenze che sono cambiate negli ultimi anni, ma con tenacia e collaborazione di squadra si sta riuscendo a dare delle risposte educative al passo con i tempi».

La rinascita

Anche l’oratorio San Luigi, che fa capo alla parrocchia principale della città, cerca di coinvolgere i giovani e le famiglie. Dal campo estivo che viene garantito da circa trent’anni, al mercatino della beneficenza ripartito nel 2023 dopo lo stop causa Covid. «Cerchiamo di portare avanti anche le tradizioni con serate dedicate», spiega Federica Puddu, una delle animatrici dell’oratorio, «oltre al carnevale con la pentolaccia, e i camp di Natale e Pasqua».

Nuova vita anche per l’oratorio don Orione, che ha riaperto le porte ai giovani del quartiere di recente dopo anni di chiusura e qualche lavoretto di manutenzione. «Uno spazio educativo dove crescere insieme», le parole di don Vittorio Quaranta. Apertura - al momento - giovedì, venerdì e sabato pomeriggio, e la domenica mattina dopo la messa. «L’oratorio», assicura don Vittorio, «tornerà ad essere il punto di riferimento dei bambini e dei ragazzi, e delle loro famiglie».

RIPRODUZIONE RISERVATA