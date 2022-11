Orate e branzini made in Baronia 

L’impianto di acquacoltura di Orosei va verso un nuovo sviluppo. Fino a qualche tempo fa era gestito dalla società Acqua Coltura Sardegna, ora entra a far parte dell’Aqua de Mâ, azienda genovese che da oltre un ventennio opera nelle coste della Liguria dove ha diversi impianti di allevamento di pesce in mare aperto: le cosiddette colture “off-shore” che vengono allestite ad almeno un miglio dalla terra ferma. Di recente le due imprese si sono fuse, con l’obiettivo di aumentare la produzione e garantirsi il mercato della Penisola senza tralasciare quello locale. Un’operazione che, a detta dei nuovi investitori, avrà una importante ricaduta anche sul piano occupazionale con la creazione di almeno 15 posti di lavoro.

La svolta

«Mettiamo a disposizione la nostra esperienza ventennale - afferma l’amministratore delegato di Aqua de Mâ, Roberto Cò - per lanciare sul mercato un prodotto di alta qualità attraverso l’allevamento di orate e spigole in un habitat naturale garantito dal mare aperto e dalle acque cristalline del golfo di Orosei». Per ora sono sei le vasche messe in produzione, con la prospettiva di arrivare a otto quando la filiera entrerà a pieno regime. Pesce insomma made in bassa Baronia, che avrà come biglietto da visita la massima sicurezza alimentare, garantendo tracciabilità e sostenibilità nel processo di allevamento e soprattutto il rispetto del ciclo vitale del pesce. «È la crescita non forzata che rispetta il metabolismo naturale dei pesci, seguendo il naturale svolgersi delle stagioni, senza forzature esterne - prosegue l’Ad dell’azienda sardo-ligure - tant’è che con la nostra filiera produttiva per raggiungere un peso di 400 grammi orate e branzini impiegano oltre 18 mesi». È siccome le acque marine di Orosei sono limpide e cristalline si prestano perfettamente a questo importante alimentare. «Per questi motivi abbiamo deciso di replicare la nostra esperienza ventennale nel nuovo impianto nel Golfo di Orosei - conclude Roberto Cò - confermando la nostra presenza in due dei siti naturali più incontaminati del Paese».

