Orario ridotto a scuola? Esplode la polemica 

Tutto nasce da una delibera approvata dal Consiglio d’Istituto che cambierà gli orari scolastici degli studenti dal prossimo anno; non più in classe per sei volte alla settimana dalle 8:30 alle 13:30, ma dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14.

Il cambio d’orario previsto a partire dal prossimo anno scolastico per gli alunni della scuola primaria dell’istituto comprensivo Nivola scatena la battaglia. Mentre il comitato dei genitori contrari alla variazione prepara la procedure per un ricorso al Tar, 51 docenti firmano un documento da cui emerge il favore alla riforma e l’indignazione sulle polemiche scaturite.

La delibera

«Si tratta di una disposizione che non tiene conto del benessere dei bambini e danneggerà i loro bioritmi. - dichiara Christian Castangia, pedagogista e docente della scuola - Si è legiferato senza consultare la maggioranza dei genitori, è grave non aver tenuto conto della loro opinione. In collegio si sono astenute dalla votazione le scuole medie, che hanno effettuato un sondaggio fra i genitori e dal quale è emersa la contrarietà al cambio d’orario. Da noi quest’atto doveroso non è stato compiuto». La divergenza di vedute ha prodotto nei mesi scorsi un clima di tensione tale da condurre un cospicuo numero di docenti alla formulazione di un documento dove viene specificata la legittimità della scelta fatta e lo sdegno dovuto a certi comportamenti definiti sopra le righe: «Tutti e tutte abbiamo diritto di manifestare liberamente il nostro pensiero con la parola. - si legge nel comunicato a firma di ben51 docenti dell’istituto - ma non con l’ingiuria, la calunnia e la diffamazione. I riprovevoli attacchi e le polemiche hanno gettato discredito e causato danni alla nostra comunità educante. Non tollereremo oltre e non permetteremo più a nessuno di diffamarci, esprimendo giudizi di valore su una scelta approvata dagli organi collegiali preposti, in linea con tante altre realtà scolastiche nell’intero territorio nazionale, Iglesias compresa».

Le opzioni

I 51 docenti affermano di non essere favorevoli all’ipotesi di far frequentare gli alunni per 10 ore consecutive in un’unica giornata, né a proporre un orario spezzato che non garantisce la frequenza pomeridiana di chi abita distante dalla scuola, pertanto si è optato per la scelta più sensata: «Tra i genitori che si dicono contrari. - si legge sul documento - ce ne sono alcuni che chiedono di tornare alla settimana lunga, altri che vorrebbero due rientri, altri ancora un prolungamento orario. La scuola non può organizzarsi con tutte queste tipologie e le decisioni sono state prese con criterio e ragionevolezza, non certo in base alle nostre esigenze personali e private». Intanto sull’argomento irrompe la consigliera comunale e pediatra Fimp, Bruna Moi: «Ritengo il cambio d’orario nocivo sotto diversi punti di vista, non adatto ai bambini della scuola primaria. Inoltre non tutti i genitori sono stati coinvolti nella proposta fatta e mi chiedo se al centro della scelta si siano posti i bisogni dei bimbi e delle loro famiglie».

