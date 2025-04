Orario flessibile, palestra e servizi: la Asl cambia volto 

Un strumento innovativo, capace di migliorare l’ambiente lavorativo attraverso iniziative come orario flessibile, palestra aziendale e servizi utili, come il pagamento di bollette. È quello presentato ieri dall’Asl 3 di Nuoro, la prima ad adottare in Sardegna la certificazione Family Audit che promuove il benessere dei dipendenti, e mira ad un impatto positivo sulla qualità del lavoro. Alla presentazione il direttore generale Paolo Cannas, quello amministrativo Francesco Pittalis, il sanitario Serafino Ponti, col consulente Gonario Marteddu.

«Si tratta di iniziative a basso costo che favoriscono il benessere lavorativo», ha evidenziato Cannas. La certificazione, avviata per la prima volta da un’azienda socio-sanitaria in Sardegna, durerà tre anni e mezzo, con un aggiornamento annuale del piano aziendale e una visita di valutazione. Per questo Pittalis ha sottolineato che il piano aziendale mira alla conciliazione tra vita familiare e lavoro, «alla riduzione dei contenziosi legali e alla parità di genere». Un vero processo partecipativo «che coinvolge tutte le funzioni aziendali, mirando al benessere dei lavoratori e alla loro efficienza» ha specificato Marteddu,

