«Orari scomodi e tariffe record» Le proteste dei passeggeri  

Dubbi, nubi e disagi sulla “nuova” continuità territoriale operata da Aeroitalia nei collegamenti tra Cagliari e Roma e Milano. Un primissimo bilancio di quattro giorni di voli con la compagnia aerea che si è aggiudicata le rotte per un anno – fatto con le segnalazioni di diversi passeggeri – racconta (ancora una volta) di un sistema da riscrivere e perfezionare, e di tanta confusione.

Gli orari

La prima testimonianza è di Fabio Mameli, manager residente da 25 anni a Milano che torna in Sardegna due volte al mese: «I recenti orari degli aerei, diradati e mal concepiti, impongono gravi disagi ai sardi residenti nel continente e all’estero, rendendo sempre più difficile e oneroso tornare nella propria terra. Le poche opzioni disponibili sono spesso caratterizzate da partenze nelle ore più scomode: voli la mattina (rendendoci operativi a Cagliari verso le 10,30/45) o a tarda notte, che mettono a dura prova chi si sposta, aggiungendo a questo anche un’impennata nei prezzi per alcune fasce orarie diurne, che si rivelano ormai proibitive. Questa situazione sta diventando insostenibile, e non si può non notare come i sardi siano continuamente penalizzati da scelte di programmazione che sembrano ignorare l’esigenza fondamentale di collegamento tra l’Isola e il continente. La politica regionale finora si è mostrata poco incisiva nel contrastare questa palese discriminazione, lasciando migliaia di sardi isolati e costretti a fare sacrifici economici e logistici che i cittadini di altre regioni italiane non devono affrontare».

I costi

Un altro dirigente, romano, riflette: «Ho pagato nei giorni scorsi 640 euro per un biglietto Roma-Cagliari e ritorno, una cifra assurda, che chiaramente fa desistere chiunque dal venire nella vostra splendida terra se non è obbligato a farlo per ragioni di lavoro».

«Vari disservizi»

Michele Boero, primario di Medicina Nucleare al Brotzu, tre giorni fa doveva andare a Linate: «Arrivo per tempo in aeroporto e subito ho avuto problemi all’ingresso della zona voli perché il sistema di rilevazione non ha riconosciuto il codice QR della carta d’imbarco stampata dal mio pc, per cui sono dovuto andare ai banchi del check-in per farmi stampare un’altra carta d’imbarco. Poi, la mia “priority” si è rivelata una fake: avendo un posto nelle prime file vengo imbarcato tra gli ultimi. Il volo è partito con mezz’ora di ritardo. L’aeromobile era tutt’altro che moderno (spazi assai ristretti tra una fila e l’altra) e lo “snack” era costituito da poche bevande, succo d’arancia bollente, e un sospiro di Ozieri della consistenza della gelatina».

«Quale continuità?».

Marco Pitzalis, direttore del dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Cagliari, martedì sera aspettava il rientro di suo figlio da Roma con il volo delle 19.30. «Cancellato, nessuna spiegazione, tutti i passeggeri hanno trovato posto nel volo successivo».

Inoltre – ragiona, da persona che viaggia parecchio – «il punto centrale del disservizio è che non si garantisce comunque la continuità territoriale. Infatti, una volta sbarcati a Roma, la compagnia non garantisce corrispondenze se non in pochissimi aeroporti periferici. Quindi, una compagnia che non fa riferimento a una rete internazionale e nazionale estesa non può strutturalmente garantire la continuità territoriale. Cosa succederebbe se dovessi viaggiare con bagagli in stiva e dovessi avere una coincidenza nazionale o internazionale? Dovrei uscire per ritirare i bagagli e fare di nuovo il check-in».

«Diritto negato»

Amaro lo sfogo sui social dell’ex assessora alla Cultura del Comune di Cagliari, Maria Dolores Picciau: «Mi sta passando la voglia di viaggiare. Essere sarda e voler tornare a casa o spostarsi non dovrebbe essere un lusso, eppure la realtà è ben diversa. Per un semplice cambio di orario del mio volo, mi sono stati chiesti 20 euro extra. E non finisce qui, ne ho speso 27 per un posto sull’aereo. A questo aggiungo che non si trovano voli e che il prezzo del volo Roma-Cagliari è aumentato. Perché chi vive in Sardegna deve pagare un prezzo così alto solo per poter viaggiare? È vergognoso che la continuità territoriale sia un diritto negato a così tanti cittadini. Cosa fanno i nostri amministratori in Regione? Non chiediamo privilegi, solo la possibilità di viaggiare a condizioni eque, come tutti gli altri».

