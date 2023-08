Orari e chiusure delle biblioteche  

Diverse novità negli orari delle biblioteche universitarie in questo mese e anche alcuni giorni di chiusura. Ecco tutte le novità.

Distretto biomedico scientifico: la biblioteca sarà chiusa dal 14 al 18 agosto e il sabato. Fino all’11 agosto: aperta 8:15-14 (sala A); dal 21 agosto riapertura con gli orari consueti (sabato 26: chiuso). Nel distretto scienze umane, la sezione Dante Alighieri chiuderà tutti i sabati d’agosto e dal 14 al 19 agosto: fino all'11 agosto sarà aperta dalle 8 alle 14 per le sale di lettura e autoprestito, dalle 8.30 alle 13.45 per il prestito con operatore mentre dal 21 al 25 agosto sarà aperta dalle 8 alle 20 per poi riprendere dal 28 con il consueto orario; la sezione Giordano Bruno sarà chiusa fino al 19 agosto per ripartire con il consueto orario dal 21 agosto; sezione Cittadella dei musei è chiusa e riaprirà dal 28 agosto; sezione scienze del linguaggio chiusa, con riapertura dal 4 settembre.

Nel distretto delle scienze sociali economiche e giuridiche, la sezione di scienze economiche sarà chiusa tutti i sabati di agosto e dal 14 al 18: fino all’11 agosto apertura ridotta (8.15-13.45) poi dal 21 riapertura con i consueti orari (tranne il sabato); sezione di scienze politiche: fino al’11 agosto apertura ridotta (8.15-13.45) e chiusura dal 14 al 18 agosto; la sezione di scienze giuridiche sarà chiusa fino al 18 agosto e dal 21 al 31 agosto farà un’apertura ridotta (8.15-13.45). Regolare dal primo settembre. Chiusa fino al primo settembre compreso la sezione Cide.

La sezione di ingegneria chiuderà i sabati e le domeniche d’agosto e dal 14 al 18: fino all’11 agosto orario dalle 8.15 alle 13.45 mentre dal 21 al 25 agosto apertura dalle 8.15 alle 19.45. Dal 28 apertura normale. Chiua fino al 31 agosto la biblioteca sezioni di architettura e di matematica e informatica.

RIPRODUZIONE RISERVATA