Orari del cimitero: polemica in Aula 

Sono stati pubblicati i nuovi orari per la stagione invernale del cimitero di Monastir. L’apertura dall’alba al tramonto per sei giorni alla settimana ha spinto alcuni cittadini ad avanzare, sotto l’avviso pubblicato dal Comune sui social, la proposta di un cancello automatico che garantisse ai visitatori la possibilità di frequentare il luogo in orari più ampi rispetto a quelli previsti. «L’installazione del cancello automatico fu proposta dal gruppo Patto civico per Monastir a inizio consiliatura in un’interrogazione, ma ci fu risposto in Consiglio che questo servizio era troppo costoso», afferma la consigliera di minoranza Paola Ugas.

L’aver respinto la proposta non sarebbe dettato da motivazioni economiche: «Il cimitero si trova fuori dal centro abitato e il presidio di un operatore lo riteniamo fondamentale per una questione di sicurezza contro i malintenzionati, ma anche per eventuali problemi accidentali come cadute, malori o altre situazioni di pericolo», dichiara il vicesindaco Gianluca Lampis. Il problema non sarebbe l’efficienza del servizio, quanto la garanzia di fasce orarie più ampie ed elastiche. «La fascia oraria invernale è molto ampia e spazia dalle 7.30 alle 17, se poi si aggiungono i giorni dei funerali supera le 40 ore settimanali», chiude Lampis.

Ylenia Mascia