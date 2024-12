Orari cimitero, modifiche causa lavori 

Doppia modifica temporanea degli orari del cimitero comunale, che oggi anziché alle 16.45 chiuderà i cancelli alle 13, e non sarà accessibile mercoledì prossimo. La chiusura anticipata di oggi, fa sapere il Comune, è dovuta ai lavori sulla linea elettrica in programma in diverse zone di Monserrato, tra cui via Giulio Cesare, che comporteranno l’interruzione dell’erogazione tra le 9 e le 16. In mancanza di energia elettrica è anche disposta la sospensione dell’attività amministrativa nell’ufficio all’interno del cimitero, vista l'impossibilità di utilizzare gli strumenti informatici.

Mercoledì 11, invece, sono in programma interventi che comportano l’estumulazione di salme, e non possono essere compiuti in presenza di visitatori. I cancelli del cimitero potranno comunque essere aperti nel corso della mattinata se la conclusione dei lavori e le successive operazioni di ripristino delle condizioni igienico-sanitarie avverranno prima delle 12.30, orario limite per le visite.

