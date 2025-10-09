VaiOnline
Orani, passione rossoblù 

E Giulini promette: «Entro l’anno il piano per lo stadio» 

Orani. «Stiamo lavorando sul Piano economico finanziario (Pef), che presenteremo in Comune a Cagliari entro la fine dell’anno. A quel punto, l’ente avrà la possibilità - una volta per tutte - di autorizzare il progetto del nuovo stadio. Spero che il bando possa partire già nel 2026». Tommaso Giulini ha raggiunto Orani, nella tarda mattinata di ieri e ha dato le rassicurazioni sperate sulla nuova “casa” dei rossoblù. Il presidente del Cagliari voleva esserci, a tutti i costi. D’altronde, il paese di Costantino Nivola da sempre mostra una passione travolgente per la squadra oggi guidata da Fabio Pisacane. Adesso, nel cuore dell’Isola, è nato pure un Cagliari Club ufficiale, tenuto a battesimo da Zappa e Gaetano.

Passione rossoblù

Tra le candide abitazioni del centro storico, con l’immancabile “zoccolo” blu voluto da Costantino Nivola, l’amore per il Cagliari è inarrestabile. Ieri Orani ha mostrato tutto l’attaccamento «a quei colori che per noi sono proprio una seconda pelle», ha ribadito Alberto Ziranu, presidente del “Cagliari Club Orani rossoblù”. Oltre 130 soci, destinati ad aumentare in modo considerevole. Anche grazie alla seconda maglia della squadra di Pisacane. L’orgoglio oranese si irradia dal museo Nivola. La casacca bianca del Cagliari porta la firma del celebre artista. Una dedica “ai sardi”. «Per noi questa visita è un’occasione straordinaria», ha affermato Roberto Concas, neo presidente della Fondazione Nivola. «Sì, ci ritroviamo a parlare della Sardegna, grazie al Cagliari. Abbiamo un’unica bandiera: quella sarda». Il primo cittadino Marco Ziranu ha aggiunto: «Costantino Nivola avrebbe apprezzato questo legame con il Cagliari, testimoniato prima dalla seconda maglia della squadra, con la celebre stampa di una sua opera, poi con l’inaugurazione del Cagliari Club. Sebbene sia dovuto emigrare negli Stati Uniti, Nivola pensava sempre alla sua terra».

Dal Real al Gallo

Tifosi e richiami barbaricini, ma non solo. La mente del presidente Tommaso Giulini va soprattutto a uno dei suoi calciatori più rappresentativi, fuori per un terribile infortunio: Andrea “Gallo” Belotti. «Il suo umore è buono», ha premesso. «Abbiamo ricevuto una bellissima lettera da Butragueño, da tutto il Real Madrid. La squadra che ha vinto più Coppe dei Campioni al mondo ha voluto mandare il suo “in bocca al lupo” e un augurio di pronta guarigione per Belotti. È stato molto bello. Davvero un bel segnale, sia per il “Gallo” sia per tutto il Cagliari Calcio».

