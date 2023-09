Orani apre le sue Cortes sui gioielli di arte e artigianato 

Artes in bidda è la nuova edizione di Cortes apertas che si terrà sabato e domenica a Orani. L'evento, dedicato ai maestri artigiani e alle tradizioni locali, offre la possibilità di assistere alle dimostrazioni realizzate tra sartoria, ricamo, lavorazione del cuoio, del sughero e del legno, gastronomia, mostre, incontri, musica, balli, concorsi, chiese, antichi giochi in legno, scivoli gonfiabili, passeggiate con i pony, hobbisti e altro.

Il circuito aprirà nella sala consiliare del Comune alle 10.30 con l'incontro pubblico “Marianedda de sos battor moros. Orani patrimonio materiale e immateriale: nuove strategie di promozione”, incentrato sulla vita di Marianna Bussalai. Dalla mattina alla sera si terrà in piazza Santa Maria la sesta edizione del Campionato sardo del muratore a cura della Pro loco in collaborazione con Sika Italia. Alle 12, aperitivo musicale in piazza Convento. Il museo Nivola offrirà visite guidate alla scoperta del paese e al museo. Apriranno la Pinacoteca Delitala, la casa museo dell'artista Mario Delitala e le miniere Imifabi e Mafferi sarda silicati.

Non mancheranno gli itinerari per adulti e bambini (anche interattivi con le applicazioni Guilt e Visit Orani) e le esposizioni dedicate alle antiche arti manuali nella sede della Pro Loco. I gruppi folk, la scuola di musica e i cori animeranno vari momenti delle due giornate. La manifestazione si concluderà domenica alle 19 con la premiazione del concorso Sa menzus garrela.

RIPRODUZIONE RISERVATA