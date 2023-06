Orafo derubato di alcuni gioielli da due donne svanite nel nulla 

Furto con destrezza ieri mattina poco prima dell’ora di chiusura in pieno centro a Nuoro, dove un orafo è stato derubato di alcuni monili. In pochi si sono accorti di quanto accaduto se non quando sul posto sono giunti gli agenti della squadra Volanti.

In azione due donne, giovani, straniere, descritte dalla vittima come di probabile etnia rom che con una scusa sono entrate nel piccolo locale nella via principale della città, il corso Garibaldi. Una volta all’interno hanno iniziato ad allungare le mani sulle vetrine e sul bancone, dove l’orafo produce gioielli oltre a riparare e modificare quelli di altre persone.

Le due donne hanno fatto finta di provare catenine e anellini, e nonostante i richiami del titolare, approfittando del fatto che lo stesso fosse solo, e chiedendo anche di poter accedere al bagno, sono riuscite a distrarlo in qualche maniera. Le due donne hanno creato confusione pur di raggiungere il loro intento.

Quando il titolare le ha mandate via dopo una rapidissima valutazione dei gioielli ancora esposti, si è subito accorto della mancanza di alcuni pezzi. Dal bancone sono scomparsi un anello e una catenina d’oro che erano stati lasciati in riparazione e l’orafo stava lavorando sul bancone. Immediata la chiamata.

Sul posto sono subito arrivati la Polizia e gli uomini della Scientifica.

RIPRODUZIONE RISERVATA