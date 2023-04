Orafi e ceramisti aprono ai visitatori 

Dalle ceramiche decorate all’arte orafa, per finire con la pasticceria tradizionale e la preparazione del “pistiddu”: il paese apre le porte dei suoi laboratori artigiani nella seconda edizione di “Esperienze artigianali a Dorgali”. La tre giorni di turismo esperienzale si svolgerà il 24, il 28 e il 29 aprile, chiudendo la rassegna con un convegno dedicato alle produzioni tipiche, a cui interverranno i docenti dell’Università di Sassari ed esponenti delle istituzioni regionali e nazionali.

«Il progetto insegue due obiettivi - spiega l’assessora al Turismo Sonia Mele - valorizzare l’artigianato artistico, troppo spesso dimenticato, e rispondere alla richiesta sempre più crescente di turismo esperienziale, per toccare con mano i processi di lavorazione e vedere la materia che si forgia». L’evento, per la cui partecipazione basterà prenotarsi al sito www.conoscidorgali.it, darà modo di partecipare a dieci laboratori gratuiti offerti da altrettante aziende, per scoprire i segreti della lavorazione della filigrana, modellare la ceramica o vedere la complessa preparazione del pistiddu, il dolce tipico farcito col mosto d’uva. All’interno del percorso è previsto l’accesso gratuito al museo archeologico, partner del progetto, al museo civico dedicato al pittore e ceramista Salvatore Fancello, oppure la visita con degustazione alla sede della cooperativa Pastori e alla Cantina sociale, fiori all’occhiello della produzione enologica e casearia dorgalese. L’evento è cofinanziato dal Comune e dall’assessorato Regionale al Turismo, con il bando “Manifestazioni esperienziali”.

